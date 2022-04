Během zhruba 90 minut hra prověří nejen mozek a smysly, ale i sebeovládání a emoce vůči lidem, kteří se o „klienty“ starají, a někdy je přivádí i do nepříjemných situací. Stejně jako lidé s demencí se také hráči propadají do světa, kterému nerozumějí a kde základní pravidla přestávají dávat smysl, což vyvolává frustraci. Na konci hry si účastníci mohou o svých pocitech a zážitcích popovídat s proškoleným odborníkem, který jim pomůže lépe pochopit a zasadit do kontextu to, co si před tím na vlastní kůži vyzkoušeli.