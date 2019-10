Jedy v Berounce: hurá na Prahu a v neděli do Vltavy

Pomalu ale jistě tečou jedy korytem Berounky ku Praze. Již v minulém týdnu uniklo z firemního areálu v Klatovech v Plzeňském kraji větší množství přípravku na impregnaci dřeva. Nebezpečná látka se dostala do Drnového potoka, pak do řeky Úhlavy a následně do Berunky, jejímž korytem čelo kontaminace postupuje rychlostí zhruba kilometr za hodinu.

