Ornitolog Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické vysvětluje, že si jiřičky přesně pamatují, kde hnízdily a vytvářejí si na konkrétní místo pevnou vazbu. „Jiřičky jsou obecně silně konzervativní, týká se to i vlaštovek či rorýsů, a jsou fixovaní na svá obvyklá hnízdiště, která velmi nerady opouští. Pokud tam stále bude možnost hnízdit, tak se nepřemístí,“ říká Viktora.

Předpokládá se tedy, že by se ptáci měli na berounské věži zabydlet až v následujících letech. „Někdy to trvá i dva roky a více, než tito ptáci začnou obsazovat širší okolí. Berounskou věž si jistě s postupem času také oblíbí, určitě to ale nebude skokově. Kdybychom nicméně chtěli, aby tam jiřičky zahnízdily dříve, museli bychom podniknout taková opatření, která by jim zabránila hnízdit právě na drážních budovách,“ pokračuje přírodovědec.

U berounského nádraží je nová hnízdní věž pro jiřičky. Teprve třetí v Česku

Projekt věže pro jiřičky podpořilo město Beroun, na jehož pozemku vyrostla. Stavby se ujala Správa železnic a uskutečnila ji jako součást právě probíhající rekonstrukce nádraží.

Podobná věž stojí také v Jetřichovicích v Národním parku České Švýcarsko, kterou tam postavili v roce 2021 a byla tak jednou z prvních v republice. „Co se týče našeho jiřičkovníku, ten byl ale postaven pro rozšíření populace, nikoliv k jejímu přemístění, jak tomu je v Berouně. Na budově správy jsme měli jedno hnízdo, a až jednou dojde k tomu, že jiřiček bude více, tak předpokládáme, že věž bude pro ně lepší start,“ poznamenal Jakub Juda, vedoucí oddělení veřejných vztahů správy.

Dobrá zpráva je, že v tamní věži se zatím zabydlely jiné druhy, jak potvrdil mluvčí parku Tomáš Salov. „Letos se tam usadila sýkora uhelníček. Pokud věž zůstane neobsazena i nadále, zvážíme přemístění blíže ke známým koloniím tohoto druhu,“ podotkl Salov.

Jak dále Juda připomenul, stále se jedná o opatření, které je poměrně mladé. „Podobné věže se hodně budují v západní Evropě a vlastně se to teprve zkouší. Jsme tedy pořád na určitém začátku a je potřeba přírodu sledovat a učit se. I tak jde o skvělé řešení, než když jiřičkám zničíme hnízda a ‚ať si ten pták poradí‘,“ uzavřel ochranář.