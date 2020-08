Nutno však dodat, že při oslovení kadeřnic, kadeřníků i holičů člověk často naráží na to, že se o tématu vůbec nechtějí bavit. Mnoho z nich muselo při restriktivních opatřeních na několik měsíců uzavřít své salony a už jen zmínka o koronaviru vyvolává nepříjemné vzpomínky. Pro lidi pracující v oboru je tak téma nejen roušek mimořádně citlivé a hovořit mnohdy chtějí pouze pod příslibem anonymity.

„Doufám, že se štíty nevrátí. Záhy se totiž zjistilo, že to v nich absolutně nejde, že to je prostě nereálné. To se nezměnilo,“ řekla jedna z berounských kadeřnic. Na všudypřítomnou dezinfekci si už ale lidé zvykli a zřejmě z našich životů jen tak nezmizí.

Zajímavým faktem ale zůstává to, že řada lidí se stihla na zbytek srpna naobjednat dopředu – to ještě aby si stihli zákazníci pořídit nový účes ještě předtím, než případně přijdou roušky. V momentě, kdy vláda oznámila, že se roušky vracejí do provozu kadeřnictví, řada lidí odkládala televizní ovladače a brala do rukou telefony, aby si ještě stihli vyjednat termín. Takovou zkušenost má třeba kadeřnice Monika Nademlejnská z Králova Dvora.

„Lidé se začali hodně objednávat – roušky nechtějí,“ řekla kadeřnice. A jak podotýká, nechtějí je ani kadeřnice, kterým se v nich pracuje velmi nesnadno. To potvrdila i její další kolegyně z jiného salonu. „Bylo to ale zrušené teprve včera, chvíli to bude trvat, než zprávu lidé zaregistrují,“ odpověděla další berounská kadeřnice, která však trvala na anonymitě.

Kadeřnice se však shodují na tom, že co se týká používání dezinfekce, na jejich provozu se víceméně nic nemění. „V tomhle případě se má věc tak, že se dezinfekce používá, ať je Covid, nebo není, tam se toho nic nemění – hygiena se musela dodržovat i předtím,“ uvedla Monika Nademlejnská. Změna byla právě jen v rouškách. „Jednorázové pomůcky jsem používala už před koronavirem,“ zmínila další věc, která se tolik nezměnila v koronavirové době.

Nakonec však roušky v kadeřnictvích padly – a provozovatelé doufají, že žádná změna nepřijde.