„Lidé mi volali už v průběhu týdne před rozvolněním, protože vůbec nebylo jasné, jestli otevřu, nebo ne,“ potvrdila Helena Klimtová ze studia Hela, kde se nyní podle jejích slov chystají pracovat i o víkendech, aby vůbec dokázali vyhovět poptávce. „Budeme muset dělat i neděle, protože nevíme, jestli nás zase v lednu nezavřou,“ dodal Klimtová.

Barber Shop v Pivovarské ulici pracovní dobu prodlužovat nebude, ale rovněž nechává otevřeno po celý víkend, aby zde zvládli poptávku. Každý den se jim daří rezervacemi zcela naplnit.

Téměř plno mají na příštích čtrnáct dní i v kadeřnickém studiu M Wave. „Objednávek máme hodně. Jsme moc rádi, že k nám zákazníci zachovali přízeň a doufáme, že nebudeme muset zase přeobjednávat,“ sdělila majitelka studia Marcela Kadlecová a dodala, že telefon začal zvonit prakticky hned po oznámení plánovaného rozvolnění.

Otvírací doba v M Wave je normálně do 19 hodiny, ale aby zvládly odbavit co nejvíc zákazníků, a to i z důvodu, že v salonu mohou mít pouze omezený počet lidí, budou muset pracovní dobu prodloužit. „Nedá se nic dělat, musíme to natáhnou,“ konstatovala Kadlecová.

Už před rozvolněním kadeřnictví na Berounsku v rámci příprav na znovuotevření hojně investovala do ochranných prostředků a pomůcek, jako jsou rukavice, dezinfekce, některá zakoupila i čističku vzduchu. Nutnost dvojí ochrany obličeje nebyla znovu zavedena, což všichni shodně vítají, když konstatují, že jejich práce byla používáním štítu velmi ztížena.

Podle vládního nařízení je provoz kadeřnictví, kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry upraven tak, že v provozovně nemůže být více než jeden zákazník na patnáct metrů čtverečních plochy přístupné veřejnosti. Přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají. Zároveň lidé musí zachovávat alespoň dva metry rozestupy.