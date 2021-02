„Pětkrát vyjely jednotky k popadaným stromům přes pozemní komunikace a v jednom případě k nehodě osobního auta, které narazilo do spadlého stromu,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tereza Fliegerová.

K nehodě došlo v půl páté ráno v Bzové, kde řidič narazil do kmene spadlého přes silnici. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Vůz však musel být odtažen. Hasiči poté padlý strom rozřezali a zablokovanou silnici opět zprůjezdnili.

Mezi další místa, kam museli hasiči vyrazit s motorovými pilami, patřily například Neumětely, Trubská či Jivina, kam zamířili dokonce dvakrát.

Kvůli sněhu se citelnému zpoždění nevyhnuly vlakové spoje na trati 171 mezi Berounem a pražským Hlavním nádražím. Některé z nich musely být dokonce zrušeny, týkalo se to například linky 8806 ve směru z Prahy do Berouna a linky 8803 v opačném směru. Cestující ale na nástupištích nezůstali, v obou případech zrušené vlaky nahradily rychlíky, které výjimečně zastavovaly i ve stanicích mezi Berounem a Řevnicemi.

Kalamita neušetřila ani autobusy. Všechny linky v regionu sice vyjely, nabíraly však zpoždění a některé musely omezit obslužnost.

Omezena byla například linka 633, která nemohla vyjet do úseku mezi Berounem a městskou částí Zdejcina. „Z důvodu kalamity byla omezena doprava prakticky napříč celou sítí v regionu,“ potvrdil mluvčí Pražské integrované dopravy Oldřich Buchetka.

Potíže měli na Berounsku i řidiči osobních aut. Především takzvané okresní silnice byly prakticky neprůjezdné. „Výjimečně vyjíždím na Kladno do práce přes dálnici. Nejsem si totiž jistá, jestli to po stoosmnáctce hlavně mezi Železnou a Berounem, kudy jezdím normálně, vůbec půjde,“ popsala v pondělí svou ranní cestu do zaměstnání Dita Aubrechtová z Berouna.