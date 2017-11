Kamion na parkovišti před obchoďákem? Občas se tam objeví

Střední Čechy – Nemilé překvapení čekalo v sobotu řidiče Jindřicha Koukala, když se chtěl s autem zastavit v berounské nákupní zóně u Litavky u dálnice D5. Musel se vyhýbat hned dvěma kamionům, s nimiž se setkal na parkovišti pro osobáky, a to navzdory hned dvěma zákazovým značkám. „Jeden stál přes spoustu parkovacích míst, druhý manévroval s popojížděním sem a tam, protože na dlouhé soupravy parkoviště není zkonstruováno,“ připomněl Koukal. S dodatkem, že dlažba určitě není přizpůsobena ani takhle těžkým vozidlům.

I když na parkovišti zůstávala spousta místa i pro jeho vůz, to, co viděl, mu hnulo žlučí. „Chápu, že řidiči mají dělat přestávky, musí odpočívat a možná těžko hledají místo, kde by se dal kamion odstavit – tohle už je ale moc,“ durdí se. Poznamenal, že když šoféři mají tolik drzosti, že se klidně nakvartýrují na „jeho“ parkovací místo, jak to může jít dál? Objeví se snad u jeho dveří, že si jdou lehnout do jeho postele? Poznamenal navíc, že ze strany profesionálních řidičů asi nejde o nic neobvyklého. Jen o den dříve překvapil jeho manželku autobus stojící napříč parkovacími místy v obchodní zóně na Zličíně. I jeho ženu to zarazilo…

Občas se skutečně stane, že řidiči kamionů sjedou z dálnice až do města a zaparkují u nákupního centra, potvrdila Deníku Marcela Pučelíková z berounského územního odboru středočeské policie. To jsou podle jejích slov ti otrlejší. S hříšníky se však policisté z dálničního oddělení v Rudné často setkávají přímo na D5. Řidiči kamionů mnohdy nerespektují značení v podobě žlutých čar na parkovištích – mnohem nebezpečnější jsou ale případy, kdy zastaví na dálničních nájezdech, v kabině zatáhnou závěsy a uloží se k spánku. Někteří to dokonce neváhají udělat v odstavném pruhu přímo na dálnici! Speciální statistiku, kolik takových případů řešili, však policisté nevedou. Jde o přestupek, který řeší na místě uložením pokuty do dvou tisíc korun – podle závažnosti konkrétního prohřešku – nebo je věc oznámena do správního řízení.

Na nedostatek parkovacích míst k odpočinku si kamioňáci stěžují dlouhodobě. Policistka Pučelíková ovšem upozorňuje, že problém nespočívá jen v malé kapacitě přeplněných odpočívadel. Je i v tom, že řidiči se snaží jet „na doraz“. Spolehnou se na to, že nějak zaparkují hned před Prahou, i když mohou předem tušit, že to asi bude oříšek – přitom za třicátým dálničním kilometrem by nejspíš v pohodě našli i místo na odstavném parkovišti. I to je důvodem, proč Pučelíková přikyvuje: pokud si někdo všimne nesprávně odstaveného kamionu, je to důvod zavolat na linku 158.

Zdaleka ne všude však jsou s odstavenými kamiony problémy. To Deníku potvrdila policistka z Kladna Michaela Nováková. Na tamějších dálnicích D6 a D7 se podle jejích slov kamiony vejdou na odstavné plochy a k čerpacím stanicím. „Nepamatuji si, že bychom řešili, že by řidiči parkováním kamionů tam, kde nemají, ohrožovali bezpečnost nebo obtěžovali řidiče,“ řekla Deníku s tím, že stejné zkušenosti ověřila také u šéfa dopraváků.

To, že nejde o plošný problém, který by vyžadoval společné řešení v rámci celého kraje, potvrdil Deníku také mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. „Takové protiprávní jednání se řeší na místě – a my zvýšený počet nezaznamenáváme,“ konstatoval. Z pohledu krajského ředitelství se tak nejeví potřebná příprava nějakých speciálních opatření s plošnou platností.