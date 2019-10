Kapacity domovů seniorů nerostou. Nejsou peníze

V domovech důchodců místa nejsou a čekací lhůty jsou dlouhé. Navíc žádný trend nenasvědčuje tomu, že by se současná situace měla změnit. Kapacity domovů seniorů prakticky nerostou nikde; důvodem je často to, že nejsou vhodné prostory, kde by se mohla nová místa vytvořit; případně jsou samostatným problémem peníze. Přistavět nemusí být totiž v současných objektech možné a sehnat nové se nemusí vždy podařit.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Radek Valerián