Je to taková tichá hrozba, která nahání hrůzu všem rybářům. Kapří herpesvirus je vážné onemocnění ryb, které postihuje kapry; a je spojené s úmrtností i nad 80 procent. V extrémním případě rybáři hovoří o úmrtnosti 90 procent ryb.

Problém je v otázce, jak nákaze zabránit. „Když to přijde, tak to přijde. Dopředu se na to moc připravit nejde,“ řekl Deníku Jiří Kněžourek, jednatel berounské místní organizace Českého rybářského svazu.