Beroun /FOTOGALERIE/ - Katolická školka v Berouně byla zřízena Arcibiskupstvím pražským v roce 1992. Svůj provoz zahájila o rok později v nově vybudovaných prostorách v areálu Římskokatolické farnosti přímo v centru města. V roce 2006 byla budova školky přestavěna a prošla celkovou rekonstrukcí. Jedná se o jediné předškolní zařízení s křesťansky orientovanou výchovou v Berouně a okolí.

Mateřinka nabízí velmi přátelské klima a prakticky rodinnou atmosféru. Ředitelka Jana Stielová říká, že je krásné, že do školky dávají své děti už i první absolventi. Zařízení navštěvují děti od 3 do 6 let a celková kapacita je 26 míst.