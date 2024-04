/FOTO, VIDEO/ Berounský Kaufland sice prochází stavebními úpravami, které potrvají až do poloviny června, přesto má stále otevřeno. Prakticky všude jsou rozmístěné cedule, že se Kaufland zákazníkům omlouvá za nepříjemnosti způsobené rekonstrukcí. Zákazníci ale mají menší možnost výběru zboží, než před započetím rekonstrukce.

Kaufland v Berouně prochází stavebními úpravami. Zákazníci jsou zmatení.

„Stavební úpravy na prodejně v Berouně potrvají zhruba do poloviny června. V rámci modernizace prodejny již došlo k přístavbě skladovacích prostor, vnější fasáda objektu je nově natřena. Došlo rovněž k rozšíření výjezdu z prodejny, protože v tomto místě vznikaly dopravní komplikace,“ informovala tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl s tím, že v současné době probíhá modernizace prostoru pro zaměstnance (zvětšení šaten, nová denní místnost, úpravy sociálního zázemí), dále se upravuje prostor pro koncesionáře, kde bude kromě stávající lékárny zcela nový prodej tabáku, květin a zejména občerstvení s možností posezení.

Někteří zákazníci jsou ze současného provozu poněkud zmatení. „Chtěla jsem si koupit truhlíky, ale tam, kde byly, je to ohrazené. Budu muset vyrazit do Králova Dvora,“ postěžovala si například redaktorce Deníku zákaznice, která netušila, že hledané zboží se přesunulo do stanu na parkovišti. Kvůli tomu ale zbyla na parkovišti pouze tři místa pro invalidy.

„Na prodejní ploše kromě optických úprav jako např. nová výmalba, dojde ke kompletní výměně chladícího zařízení za nové, které používá ekologické chladivo. Pro naše zákazníky budou instalovány samoobslužné pokladny a K-scan, které umožní zrychlené odbavení nákupů. Provizorní stan bude postaven na parkovišti dva měsíce a je v něm umístěn prodej sezónního zboží, abychom i během přestavby dovedli našim zákazníkům nabídnout plný sortiment našich výrobků,“ dodala Renata Maierl.