Na Kazmu do berounského letňáku: v předprodeji mizí vstupenky na dnešní večer

/FOTO, VIDEO/ Co Kazma chystá v premiéře svého celovečerního snímku Onemanshow - The Movie, je zahaleno tajemstvím a vědí se jen střípky, které prosákly z pražské úterní předpremiéry. V Berouně si na čtvrtečníí večerní promítání v letním kině předplatilo vstupenky už asi 150 lidí, což je výrazně více než u jiných filmů. Kdo si chce koupit lístek až na místě, měl by přijít ve větším časovém předstihu.

Předpreméra Kazmova filmu Onemanshow: The Movie na Chodově. | Video: Deník/Radek Cihla