Zařízením nás provedla ředitelka Alena Pecková. „Tento dům oslaví letos deset let provozu. Máme zde 13 lůžek pro pobytové služby, na kterých se střídá něco kolem dvaceti klientů s těžkým mentálním postižením. Mnohdy trpí epilepsiemi, jsou sluchově i zrakově postiženi. Někdo u nás zůstane od pondělí do pátku, jiný třeba jenom do středy a od středy zase najíždí na víkendy další. Máme jen jednoho klienta, který je u nás celoročně, protože už přišel o rodiče,“ vypráví Pecková. Nicméně na víkendy s ním jezdí asistent z Klubíčka do jeho domku v Hostomicích, aby mohl změnit prostředí. Když jsme ho v jeho pokojíku navštívili, už měl sbaleno a moc se těšil na výlet.

Snažíme se co nejvíce zachovat domácí režim

Domek s pobytovými službami je velice útulný. „Zde dřív býval dvorek, ale dostali jsme peníze z adventních koncertů a díky tomu jsme mohli vybudovat funkční místnost s podlahovým topením,“ ukazuje Pecková. Není zde příliš nábytku, protože se místnost využívá jako herna a je zde hodně vozíčkářů, tak aby se do ní všichni vešli. Vcházíme do kuchyňky. „Dřív jsme tady připravovali a vydávali všechna jídla, ale teď máme hlavní kuchyni ve vedlejším domě. Nemáme zde žádný režim. Jak se klienti ráno postupně budí, tak si vezmou jídlo z ledničky, jako kdyby byli doma. Nedodržujeme žádné spotřební koše, takže pokud někdo nejí zeleninu, tak ho do ní nenutíme. Snažíme se co nejvíce zachovat domácí režim, aby si mohli žít podle svých chutí. A v podvečer zde probíhá kroužek vařečka, kdy si připravují za pomoci asistentů každý den večeři,“ popisuje ředitelka.

close info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Z návštěvy neziskové organizace Klubíčko ve Vráži, ředitelka Alena Pecková.

Z kuchyně vcházíme do pokojů, které jsou po dvou lůžkách. Je zrovna po obědě a všichni mají polední klid. Většinou leží v posteli, dívají se na pohádky nebo poslouchají písničky. V bezbariérovém přízemí je šest lůžek a mají zde speciální konzole, na nichž mohou klienty přesouvat. V poslední místnosti v přízemí si jedna z klientek užívá masáž. Příjemně zde voní kafr. Je zde i masážní vana. A už stoupáme po velmi úzkém schodišti do prvního patra. „Schodiště se zdá být úzké, ale pro klienty je skvělé, protože se mohou držet zábradlí z obou stran. Na konci roku jsme zde dokončili výtah, takže máme jistotu, že pokud se klientům zhorší chůze, tak se nahoru dostanou,“ poukázala Pecková. Budovou opouštíme venkovním prostorným evakuačním schodištěm.

A už míříme do druhého objektu a naše kroky vedou do tvořivé dílny. „V současné době tady máme třiadvacet zaměstnanců se zdravotním postižením. Žijí ve svých rodinách a sem dojíždějí. V dílnách se klienti střídají během týdne na různé činnosti. Někteří umí vyrobit krásné košíky z volebních lístků, jiní jim je motají do ruliček a koupou v hypermanganu,“ vypráví Pecková. Vypadají jako z proutí. Někteří klienti se naučili šít rovný steh, a tak šijí jednorázové žínky. Jiní tvoří sádrové odlitky, které zdobí. „Je to manufaktura. Kolegyně dokáže každému klientovi vymyslet takovou práci, aby při ní byl prospěšný. Dneska jedna dáma například ráno žehlila mašličky. Klient na vozíku nemá dobrou motoriku, a tak jí je přidržoval,“ usmívá se ředitelka. Výrobky pak Klubíčko prodává.

Na návštěvě Klubíčka ve Vráži. | Video: Jana Hájíčková

A vcházíme do kuchyně, kde se pečou sladkosti pro cukrárnu. „Chodí nám sem studenti na praxi a jedna studentka už s námi zůstala,“ dodává Pecková. V cukrárně Levandulové bistro jsme ochutnali kávu a mrkvový dort. Stál pětašedesát korun. Byl vynikající, plný vlašských ořechů. Obsloužil nás velmi ochotný personál. „Cukrárna byla jasná volba. Klientům totiž sladké chutná a baví je čichat vůně při pečení. Také je baví zdobit,“ vysvětluje Pecková. Na výběr zde bylo mnoho zákusků – laskonky, větrníky, věnečky, míša řezy, makronky, rolády, kremrole a mnoho dalšího. Ceny se pohybovaly od 25 do 69 korun. Rovněž zde nabízejí slaný karamel, vaječný koňak nebo ovocné šťávy. „A přijímáme i objednávky na dorty,“ loučí se Pecková.