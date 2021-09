K příležitosti výročí se v pátek 17. září ve Vráži koná Den otevřených dveří a plány do budoucna má organizace jasně rozmyšlené. „Pevně věřím, že Klubíčko bude fungovat v režimu, který jsme vybudovali. Rozvoj očekávám u Klubáku, kde chystáme vybudování gastro provozu a bistra pro veřejnost“, sdělila Alena Pecková. Provozu Klubíčka lze pomoct jak finančními, tak hmotnými dary, či ve formě dárcovské DMS. Více informací lze najít na jejich webových stránkách .

„Ale to vše je již dávnou historií. S novým vedením Dobromysly spolupracujeme, předáváme klientům informace o našich aktivitách a ti tak mohou využívat služby obou organizací,“ dodala.

Tři roky nato vybudovali denní centrum, sváželi děti na volnočasové programy, terapie a vzdělávání a nezůstali jen u toho. „Stáli jsme u zrodu Komunitního plánování v Berouně a následně i Komunitního centra Beroun, kde jsme od roku 2006 po pět let měli nadstandardně vybavené zázemí a poskytovali ambulantní a pobytové služby, terapie, vzdělávání, volnočasové aktivity a dopravu asi 70 klientům. Berounské Klubíčko vedli rodiče postižených dětí, ale v roce 2011 vedení převzali jeho zaměstnanci, kteří následně převedli toto fungujícího zařízení do své nově vzniklé Dobromysly,“ sdělila ředitelka.

„Za vznikem Klubíčka v roce 1997 stála potřeba zajistit naše vlastní postižené děti. A v tomto jsme se shodli i s dalšími rodiči. Jak léta šla, služby se profesionalizovaly a přibývali i klienti, kteří nás potřebovali,“ začala povídání ředitelka Alena Pecková, která ve vedení berounské organizace stojí už 24 let.

/FOTOGALERIE/ Nezisková organizace Klubíčko, která se stará o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením, letos oslavila 10 let existence. Její historie však sahá ještě o více než dekádu dál. Během této doby pro klienty dokázala zrealizovat řadu funkčních programů. V pátek 17. září ke kulatému výročí pořádá den otevřených dveří.

