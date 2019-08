/FOTOGALERIE/ Čtenáři Městské knihovny v Berouně se dočkají velkých změn. Knihovna totiž nasazuje nový informační systém. Důvod je celkem jednoduchý: dosavadní systém končí s vývojem a podporou. „S tímto krokem je spojeno množství změn nejen v práci knihovníků, ale také ve službách poskytovaných čtenářům,“ uvádějí knihovníci ve svém vyjádření.

První změna bude ryze komfortní pro čtenáře: nový systém způsobí to, že už nebudou dva rozdílné katalogy, ale pouze jeden – moderní, funkční a přehledný. Abyste se do systému dostali, bude ale třeba změnit heslo do čtenářského účtu. „Nové heslo si můžete nechat vygenerovat u knihovnice, nebo si ho změníte sami přímo v katalogu kliknutím na Zapomenuté heslo,“ vysvětlují.