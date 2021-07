Děti ze komárovské základní školy pomáhaly s údržbou lesa v Brdech

/FOTOGALERIE/ V rámci pravidelných výletů do přírody se komárovské děti vydávají do okolních lokalit v Brdech, kde pomáhají při údržbě tamních lesů, a také se v nich učí novým poznatkům. Nechybí ani oblíbené hry. Letos v červnu se žáci vydali do Neřežína, kde na ně čekaly zajímavé úkoly, sázení stromků, opékání a bližší seznámení s lesní skladbou. Přišla řeč i na kůrovce.

Komárovské děti v lese u Neřežína. | Foto: Tereza Richterová

„V průběhu let jsme se vypravili na řadu míst našeho nádherného kraje, například na Jedovou horu, Hvozdec, Noviny, pod Valdek, na Hlínu, Krejčovku, Beranec či Krkavčinu. Naše letošní cesta do přírody se uskutečnila na konci školního roku a žáci se vydali do lesa u Neřežína, kde se mohli těšit na tvořivou činnost a také zajímavou přednášku,“ upřesnila asistentka ředitele základní školy Komárov Tereza Richterová. Děti si v lese nejenom hrají nebo tráví čas, ale především se učí, jak mu mohou skrze nabyté vědomosti pomoct. I letos přidaly ruku k dílu a svojí prací přispěly k tomu, aby se lesu dařilo co možná nejlépe. Během přednášky se například seznámily s problematikou brouka lýkožrouta, který je příčinou úhynu mnoha lesních ploch v České republice. HudliceFest získal pro berounský dětský domov více než čtvrt milionu korun Přečíst článek › „Letos byl náš výlet do lesa zpestřen poutavou přednáškou lesníka Zdeňka Kořána. Ten dětem vykládal o vzniku našich lesů, jejich složení, různých živočiších a také o kůrovci, jenž se v mnoha krajích přemnožil. Velkým zážitkem bylo, že si děti mohly zblízka mrtvého kůrovce prohlédnout,“ přiblížila Tereza Richterová. Žáci sázeli stromy Po přednášce si žáci mohli vyzkoušet pěstební činnost a zasadit si svůj strom. Za uplynulá léta navíc vlastnoručně zasadili již nespočet stromů. „Tentokrát jsme stromy vysadili na místo, které bude označeno tabulkou, z níž bude jasné, že se o tento kousek lesa starají naše děti. Je to pro nás velká pocta a zároveň i výzva, abychom o lesy, nejen u nás, pečovali se stejnou láskou dál,“ doplnila Richterová. Během těchto pravidelných výletů děti už odvedly obrovský kus práce. „Za ta léta jsme měli možnost pomáhat s úklidem lesa, čištěním studánek, stružek, příkopů, trháním šišek na semena, čištěním lesa od odpadků a s mnohými dalšími činnostmi, které žákům blíže umožňují poznávat lesní přírodu," sdělila Tereza Richterová. OBRAZEM: V Králově Dvoře se deváťáci loučili se základní školou Přečíst článek › Nechyběla ani chvilka na odpočinek a hry. „Jako každý rok, i letos si žáci z větviček postavili různá obydlí a výtvory z mechu, šišek, kamenů a dalších přírodnin. Když poté přišel čas svačiny, došlo na společné opékání,“ řekla Richterová. I díky výbornému počasí se letošní akce velmi vydařila. „Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovníkům Lesní správy Jince. Velice si vážíme letité vstřícné a ochotné spolupráce s lesníkem Zdeňkem Kořánem, paní Marcelou Hausnerovou a paní Zdeňkou Vlčkovou, kteří mají vždy pro děti nachystané zajímavé úkoly a dokážou v nich vzbudit lásku k přírodě,“ řekla Tereza Richterová.