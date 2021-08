Šlo o přímočarý projekt, který měl být hodový v řádech měsíců. Místo toho se stavba přemostění inženýrských sítí v rámci obnovy silničního mostu přes Červený potok v ulici Sokolovická vleče léta. „Straší to tu už přes tři roky. Nechci ani zmiňovat tu nešťastně vedenou přeložku plynu. Kdyby přišla velká voda, hrozilo by přeražení. Můžeme zřejmě hovořit o štěstí, že se za ty tři roky nic nestalo,“ konstatuje starosta městyse Jaroslav Klekner.

Situaci nese neblaze i ředitelka mateřské školy Jana Popelková. „Naposledy se tu něco dělo asi před třemi roky a od té doby máme na zahradě nepořádek,“ uvedla pro Berounský deník už v dubnu tohoto roku. Protože je silniční most v havarijním stavu, Středočeský kraj začal už v roce 2015 plánovat jeho opravu. „S rekonstrukcí mostu se muselo vyprojektovat i nové přemostění pro páteřní sítě plynu a elektriky. Aby se tyto sítě mohly přeložit, je v místě pro ně potřeba postavit ocelový mostek,“ vysvětlil Petr Dobrý z Komise pro rozvoj městyse, výstavbu a ochranu životního prostředí.

Projekt na lávku a opravu mostu byl hotový o dva roky později a v květnu 2018 se zahájily práce. Ty ale záhy skončily, protože firma, která měla zhotovit základy pro lávku, se dostala do insolvence. „A tím to vlastně skončilo celé. Lávka je hotová, ale čeká přes tři roky někde ve skladu firmy, co ji vyrobila,“ doplnil Dobrý. V této souvislosti Berounský deník už v dubnu kontaktoval náměstka hejtmanky pro oblast silniční infrastruktury Martina Kupku a zjišťoval, v jakém stavu projekt je. Náměstek potvrdil, že se projekt rozběhne znovu na začátku května.

Výběrová řízení bez odezvy dodavatelů

„Nová soutěž byla vypsána na konci minulého roku. Letos v únoru byly podány nabídky, řemeslníci nově vybraného zhotovitele by se do Komárova měli vrátit na začátku května a v červenci by mohlo být hotovo,“ řekl v dubnu Kupka. Jenže k tomu nedošlo a místo zůstává osiřelé i nadále. Redakce tedy náměstka oslovila znovu.

„Výběrové řízení na nového zhotovitele se podařilo uzavřít v květnu. V úterý 8. června s novým zhotovitelem nabyla platnosti smlouva o dílo. Probíhají přípravné práce k předání staveniště a zahájení realizace. Ocelová část konstrukce je již vyrobena a je umístěna na deponii v Králově Dvoře, odkud bude po projednání nadrozměrné přepravy přemístěna do Komárova,“ uvedl Kupka.

Jako příčinu dalšího zdržení rekonstrukce jsou podle náměstka nepovedená výběrová řízení na nové dodavatele. „Příčina zdržení je ale v tomto případě mimo reálné možnosti kolegů to ovlivnit. Dvakrát totiž proběhlo výběrové řízení bez odezvy dodavatelů. Teprve napotřetí se do soutěže někdo přihlásil. To si vyžádalo fakticky další dva měsíce zdržení,“ vysvětlil Kupka.

Dělníci by se v místě měli objevit do konce prázdnin. „Teď doufáme, že to vítěz bude schopen zvládnout. Nemáme na něj mnoho referencí, nicméně smlouva je podepsaná a budeme sledovat, jak akci zvládne. Budeme se snažit i celou věc urychlit,“ uvedl náměstek.