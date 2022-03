„Jde o budovu, která potřebuje opravit, ale za provozu to dost dobře nejde. Počítalo se s tím, že až budou byty prázdné, pustíme se do toho. To se nyní odkládá, v první řadě je potřeba pomoci ukrajinským rodinám,“ vysvětlil komárovský místostarosta Radim Šíma, který má záležitosti kolem uprchlíků na starosti.

Dalším místem, které se postupně mění v byt, jsou prostory ordinace bývalé dětské lékařky ve zdravotním středisku. Nyní se byt vybavuje a chystá se generální úklid. Uprchlíci by se tam měli nastěhovat v následujících dnech.

Do třetice se nyní pracuje na rekonstrukci obecního bytu v Okružní ulici, kde najdou útočiště dvě příbuzné rodiny. Místnosti se ještě musí po bývalém nájemníkovi zvelebit a vymalovat. Poté přijde na řadu stěhování nábytku, který darovali místní občané. „Jde o byt 2+1, který je upraven na 3+kk. Celkem tam bude pět lidí. Měli by se do bytu tedy pohodlně vejít,“ řekl Šíma.

Dočasné odpuštění nájmu

V Komárově se zároveň budou snažit členy příchozích rodin začlenit do běžného života v obci. V prvním čtvrtroce, který bývá nejnáročnější, jim pomohou s usazením. Poté chtějí uprchlíky motivovat k samostatnosti. „V prvních třech měsících jim odpustíme nájem a pomůžeme jim také s energiemi. Ale poté je potřeba, aby se sami začali podílet na úhradách nákladů na živobytí. Takže čím dříve budou schopni nějakou práci vykonávat, tím lépe pro nás všechny,“ vysvětlil místostarosta. Jednou z cest jsou brigády. Této možnosti hned využil sedmnáctiletý ukrajinský mladík, který se sběračem odpadků vyrazil čistit ulice. Začal tento týden v úterý.

„Obecně se budeme snažit ty rodiny zapojit, jak jen to půjde. Důležité je, aby co nejrychleji pochytili češtinu pro snadnější sžití s našimi spoluobčany,“ připomněl Šíma.

Radnice také v městysi organizovala sbírku potřebných věcí. Zahájena byla hned na začátku března. „Řada lidí nosila spoustu hodnotných věcí, čehož si vážíme a děkujeme jim. Sbírka pokračuje i nadále. Je ale organizována trochu jiným způsobem, když nám lidé chtějí něco věnovat, je nejlepší zavolat nebo napsat email, co mohou nabídnout. Poté se s nimi domluvíme a vždy v jednom dni vyjedou hasiči, kteří dary od lidí posbírají a odvážejí je do prostor kulturního domu,“ dodal místostarosta s tím, že právě hasičům, jejich rodinám a také členkám sociální komise patří poděkování za obětavou pomoc.