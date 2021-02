„Myslím, že jsme ve středních Čechách dobře připraveni na jakoukoli situaci,“ říká hořovický starosta Jiří Peřina. Kraj to však podle něho bude mít složitější, protože osobní odpovědnost lidí klesla a chybí jim motivace.

„Nemyslím si ale, že by se měla situace ještě více zhoršovat. Je prokázáno, že většina nákaz vzniká v zaměstnání a pak v rodinách,“ říká Peřina.

Hořovický starosta je přesvědčený, že by případný nárůst nebyl nijak dramatický. Pro prodloužení nouzového stavu by byl jen proto, aby to kontrolní orgány měly jednodušší. V čem vidí problém, je špatný signál směrem k sousedním zemím, že si Česká republika neumí udělat pořádek.

Berounská starostka Soňa Chalupová nevěří, že k rozvolnění dojde. A pokud ano, tak ne skokově. „Myslím, že se nic nerozvolní a vláda využije své pravomoci a vyhlásí nový nouzová stav. Bude na sněmovně, jestli se stihne rychle sejít a zakázat jí to,“ říká Chalupová a zároveň sdílí názor, že nebude-li nouzový stav, měl by kraj zajistit aspoň nějaký omezený režim. „Možná s tím, aby se rozvolňovalo postupně, určitě ne okamžitě. I když se proti nouzovému stavu stavím celou dobu, nedokážu si představit, že jak je teď vše omezeno, by se to najednou rozeběhlo,“ uvažuje Chalupová a dodává, že se těší na návratu k normálnějšímu režimu, „ztratili jsme spoustu společenských kontaktů a nejméně rok života.“

Se stavem nouze souvisí většina restrikcí, které mají omezit šíření koronavirové nákazy. Pokud zítra padnou, znamenalo by to příležitost otevřít například pro restaurace nebo sportoviště.

Ve sportovním centru Eden se na to už připravují. „Čekáme, jak dopadnou jednání vlády, jsme ale připraveni otevřít. Takže celý den pracujeme, abychom měli vše na pondělí nachystané,“ říká manažer centra Jan Šimko.

Pokud v pondělí otevřou, v centru bude povinnost dodržovat „tři R“, kdy se roušky budou muset nosit ve všech prostorách budovy kromě sportovišť. Na každém vhodném místě v budově jsou nachystané dezinfekce, jejichž používání bude striktně požadováno. „Dezinfekci prostorů zajišťujeme průběžně, ale budeme vyžadovat po klientech důsledné dezinfekce rukou. Nosit roušky přímo na sportovištích nemá smysl. Určitě to bereme zodpovědně a budeme dbát na zdraví našich klientů,“ vysvětluje Šimko.

Podle něho sport není až tak rizikový ve smyslu, že člověk, který se cítí nemocný, sportovat nejde. „Když někomu není dobře, tak si sem zaběhat na pás nebo zahrát badminton nepřijde. Kdežto například do práce nebo nakoupit půjde spíš,“ konstatuje Šimko a bere v úvahu i bezpříznakové pacienty. „Nemyslím, že jich je tolik, aby vznikla velká pravděpodobnost, že tu někoho nakazí,“ říká. Z důvodu členitosti sportoviště v Edenu dokážou snadno regulovat počet sportovců na plochu. Šimko je zároveň rád, že lidé budou moci zase sportovat a budovat si tak přirozenou imunitu.