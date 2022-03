Konečně! Projekt komárovské lávky se po čtyřech letech chýlí ke konci

/FOTOGALERIE/ Trvalo to prakticky čtyři roky, než Středočeský kraj dokázal dotáhnout do konce jednoduché přemostění inženýrských sítí. Na to by měla navázat rekonstrukce silničního mostu, u které ale není jisté kdy, to bude.

Práce na přemostění inženýrských sítí v Komárově. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

S výstavbou mostku pro inženýrské sítě v Komárově se začalo už v polovině roku 2018. Jenže až do jara loňského roku zelo na místě opuštěné staveniště, které mimo jiné zasahovalo také do zahrady místní mateřinky. „Naposledy se tu něco dělo asi před třemi roky a od té doby máme na zahradě nepořádek. Hyzdí to jak zahradu školy, tak i celý Komárov. Vůbec nevíme, co s tím bude,“ uvedla loni v dubnu ředitelka mateřinky Jana Popelková. Věci se daly do pohybu, až když na celý problém upozornil Berounský deník a oslovil v této souvislosti Středočeský kraj. Projekt léta stál i díky tomu, že se v tu dobu měnilo vedení. I tak se ale nikdo nechystal s věcí dál pohnout. Na dotazy odpovídal tehdejší náměstek pro dopravu a současný ministr dopravy Martin Kupka. Podle jeho slov firma, která investiční akci zahájila, se dostala do insolvence a již vyrobená ocelová lávka tak po celý čas čekala ve skladu králodvorské firmy, která ji vyrobila. Inženýrské sítě v Komárově stále čekají na dokončení. Už přes tři roky Mezitím proběhla výběrová řízení. Najít firmu, která projekt dokončí, se přitom povedlo až na třetí pokus. Začít se původně mělo loni v květnu s tím, že hotovo bude na konci prázdnin. Práce se ale rozběhly až v době, kdy už vše mělo být dokončené. Lávka tak byla na betonové základy usazena až s výrazným zpožděním. Tento týden řemeslníci dokončili instalaci chrániček pro jednotlivé inženýrské sítě. Můstek by se tedy měl konečně dočkat kolaudace. Přeložka plynu „Rád bych, aby se na místě udělaly v blízkém okolí terénní úpravy, tak aby zde opět rostla tráva, jak tomu bylo v minulosti,“ řekl starosta městyse Jaroslav Klekner. Nebezpečná přeložka plynu, která momentálně vede korytem Červeného potoka, bude tak brzy historií. Podle starosty je štěstí, že za dlouhá léta nedošlo k nějaké havárii, kdy ji mohla velká voda přerazit. V nejbližší době přijdou na řadu síťaři. Galerie 13 fotografií v galerii › „Krajská správa a údržba silnic bude nyní žádat o přeložení jednotlivých sítí na hotovou lávku. Jak rychle se do toho pustí, to bohužel nevíme,“ dodal starosta. V havarijním stavu Celý projekt je předvojem mnohem důležitější investice, kterou je kompletní rekonstrukce vedlejšího mostu, jenž se pomalu a jistě dostává do havarijního stavu. Podle Kleknera ale není jisté, jestli se opravy spustí. V Berouně vyjedou nové autobusové linky „Situace byla jiná před třemi roky, kdy měla být lávka hotová, a na opravu mostu byly vyhrazené prostředky. Otázkou je, zda zbudou i nyní,“ uzavřel Klekner, který neváhal dodat, že celá záležitost kolem přemostění byla pro městys noční můrou.