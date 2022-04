Prostranství by se tak konečně mělo změnit k nepoznání, a to v multifunkční plochu, která má primárně sloužit pro oddech. Vzniknout by tam měla jak odpočinková místa, tak i plochy, kde se budou moct například postavit stánky pro menší trhy. Nebude chybět ani dostatek laviček k odpočinku a zeleň, která v horkých dnech zajistí stín.

Kuriózní částka

Původní hrubý odhad nákladů byl v rozmezí 26 až 30 milionů korun. Město ale dokázalo získat nižší cenu, která je navíc velmi kuriózní. „Částku 22 222 222,22 korun bez DPH jsme takto vysoutěžili a podepsali smlouvu s Metrostavem jako dodavatelem stavby. Jde tedy o významně nižší investici, než se očekávalo,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina.

Lavičky, stromy a květiny. Tak bude vypadat prostor před obchodním domem Hvězda

Město má navíc šanci na investici získat až 85procentní dotaci, musí se ale počkat na její vypsání. Toho se ujme IROP, který má grant pod názvem Podpora veřejných prostranství vypsat někdy v období letních prázdnin.

„Z tohoto důvodu na stavbu nijak termínově netlačíme, protože víme, že máme velkou šanci na dotaci dosáhnout. Nesmíme projekt ale dokončit před tím, než nám budou peníze přiznány,“ vysvětlil místostarosta.

Zeleň místo části schodů

Aby město zvýšilo své šance se k penězům dostat, byly upraveny dílčí detaily projektu, kde například oproti původnímu návrhu bude u Hvězdy vysázeno více zeleně. Té ustoupí i část schodů v blízkosti obchodního domu.

Starostka Soňa Chalupová nicméně ujistila, že pokud budou podmínky dotace nastaveny „nějak nesmyslně“, nebudou o ni mermomocí usilovat. „Peníze na to máme připravené, takže to nebudeme lámat přes koleno. Takže ať už dotaci dostaneme či ne, tak zde vznikne velmi slušné náměstíčko a centrum našeho sídliště,“ uvedla starostka.

Město i s technologickými přestávkami a vegetačními podmínkami pro sázení nové zeleně počítá s dokončením stavby příští rok na jaře.