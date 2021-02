První dodávka vakcín od společnosti Moderna umožnila tak nemocnici otevřít prvních 72 míst.

K očkování se podle ní nedostavila polovina lidí, kteří měli rezervovaný termín. Vakcíny však podle nemocnice mají dostatečně dlouhou životnost na to, aby mohli otevřít další rezervační termíny a volné vakcíny nabídnout dalším zájemcům. A není jich právě málo.

„V tuto chvíli evidujeme v rezervačním systému celkově 778 zájemců o očkování, kteří patří do ohrožené skupiny 80+, a kteří se chtějí nechat naočkovat v naší hořovické nemocnici,“ doplnil ředitel nemocnice Michal Průša.

Systém registrované zájemce řadí podle jejich věku a postupně vyzývá další osoby SMS zprávou, aby se k očkování dostavily.

Osoby, které SMS obdrží, by se měly dostavit do očkovacího centra v Nemocnici Hořovice s vyplněným a podepsaným zdravotnickým dotazníkem. Ten je ke stažení na webových stránkách nemocnice. Na aplikaci druhé dávky vakcíny již není nutné se registrovat, termín pacient obdrží současně s termínem očkování první dávky. „V případě imobility pacienta je připraven bezbariérový přístup,“ upřesnila Petra Horáková a zároveň prosí veřejnost o omezení nezbytného doprovodu maximálně na jednu osobu, pokud jej pacient potřebuje. Je to z důvodu opatření, aby se v areálu nemocnice pohybovalo co nejméně lidí.

Očkuje se i v Rehabilitační nemocnici Beroun. „Nemocnice začala s očkováním ohrožené skupiny 80+ přes vlastní rezervační systém a nyní jíž aplikovali přes 300 vakcín,“ doplnila Horáková.

Konkrétně zde dostalo kolem 260 lidí vakcínu od společnosti Pfizer a asi 50 lidí pak vakcínu od Moderny. Osoby starší osmdesáti let, které mají zájem o očkování v Berouně, mají možnost registrovat se přes recepci nemocnice na telefonním čísle 311 745 999.

Nemocnice budou v dalších dnech a týdnech postupovat v procesu očkování podle dodávek vakcín.

„V obou nemocnicích pokračujeme v očkování zdravotníků, pracovníků sociálních služeb a v očkování veřejnosti budeme pokračovat. Nadále však zůstáváme závislí na dodávkách vakcín. Přesto předpokládáme, že všechny osoby ze skupiny 80+ naočkujeme během února a března,“ upřesnil Průša.

Přesná čísla o počtu vakcín se nemocnice dozvídají až pár dnů před doručením. „Nicméně doufáme, že do obou nemocnic dostaneme v následujícím týdnu minimálně dvojnásobné množství, než bylo tento týden,“ podotkla mluvčí obou nemocnic.