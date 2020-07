Konečně. V pátek se otevře veřejnosti zrekonstruované koupaliště

/FOTOGALERIE/ A je to tu. Po rekonstrukci se konečně otevře koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně. A to už tento pátek. Původně mělo být koupaliště otevřené od začátku letních prázdnin, bohužel, časový skluz nastal kvůli jarní epidemii nového typu koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19 a následným vládním opatření proti jeho šíření – do Berouna tak nemohly v dohodnutém časovém období dorazit díly například na tobogán.

Nově zrekonstruované koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně je nyní ve zkušebním provozu. | Foto: Michal Mišina

Berounské radnici se podařilo v průběhu deseti měsíců zcela zrekonstruovat více než čtyřicet let staré venkovní koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně a proměnit ho na moderní areál s bazénem, relaxační částí, tobogánem a kamikaze, brouzdalištěm pro děti a proudovým kanálem. Při rekonstrukci vedení města myslelo také handicapované lidi. V Berouně z ulic postupně mizí autovraky Přečíst článek › Slavnostní otevření se koná v pátek 24. července od deseti hodin. „Připravili jsme zábavný program pro děti i velké ve vodě i na suchu, hudební vystoupení a mnoho dalšího. Otevřeno bude každý den do devatenácti hodin, pokud to samozřejmě počasí dovolí,“ napsala Deníku mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. Jak již bylo zmíněno, venkovní koupaliště se mělo otevírat již počátkem července, nakonec kvůli epidemii koronaviru a hlavně pak následným vládním opatření se termín otevření prodloužil. „Spousta materiálu a technologie byla ze zahraničí. Například tobogánové laminátové díly se vyrábějí v Turecku, konstrukce je z Maďarska. Maďarská firma to měla zde smontovat, ale kvůli epidemii sem nemohli přijet. Naštěstí se podařilo sehnat jinou firmu, která vše velmi rychle dala dohromady. Jsme tak místo dvouměsíčního zpoždění ve skluzu asi tak tři týdny,“ sdělil Berounskému deníku místostarosta města Michal Mišina (ANO). Návštěvníci se tak po otevření mohou těšit mimo jiné na zcela nové dětské brouzdaliště, kde nebudou chybět herní prvky, na nové tobogány, ale také nově zrekonstruovaný bazén, jehož vana je z nerezového plechu a kde bude kromě čtyř plaveckých drah k dispozici například lanový most, šplhací síť, masážní tryska a další atrakce. Zázemí a vstupné Město Beroun má v plánu v dalších letech ještě investovat v rámci třetí etapy rekonstrukce do objektu, který bude sloužit nyní jako vstup a je zde sociální zázemí. „Uvidíme, jak na tom bude město finančně, nicméně chtěli bychom ještě tento objekt zrekonstruovat. Máme tu nyní hezký bazén a vedle neopravený objekt,“ ujistil Michal Mišina. Město odhaduje náklady na celkovou rekonstrukci objektu na zhruba 25 milionů korun. V objektu by mělo být nejen sociální zařízení, ale také welness provoz se saunami a bufetem. Hradební baštu v Berouně musí zabezpečit a vyztužit Přečíst článek › „Na koupališti bude také k dispozici provizorní bufet, který jsme zde zřídili,“ řekl Deníku Antonín Marx, ředitel Berounské sportovní, která má provoz koupaliště na starost. Vstupné činí pro dospělého 120 korun na den. Při vstupu do areálu dostanou návštěvníci na ruku barevný pásek, jehož barva se bude průběžně měnit. Pásek je nutné nosit po celou dobu pobytu na koupališti.

