Po půldruhého měsíce v karanténě a přísných hygienických opatřeních kvůli šíření koronaviru se zdá, že se naše životy pomalu navrací do doby „předkoronavirové“. Postupně se totiž otevírají jednotlivé kulturní, turistické a historické objekty.

Od prvního května jsou již otevřená infocentra v jednotlivých národních parcích, svoje „Íčko“ otevřeli již také v Berouně, a to již před prodlouženým víkendem. „Prosíme o dodržování hygienických pravidel. V infocentru mohou být najednou maximálně dva návštěvníci. Využití internetu pro veřejnost a kopírování není dočasně k dispozici,“ napsala mluvčí radnice Jitka Soukupová na oficiálních webových stránkách města s tím, že v rámci termínů uvolňování opatření, které vydala vláda, se 12. května otevřou další objekty Městského centra Beroun, a to galerie Holandský dům, Městská galerie Beroun a Muzeum berounské keramiky. Od 1. června bude promítat letní kino.

V závěru května by se pak měly otevřít hradby hradů, zámky, ale také například Koněpruské jeskyně. „Mělo by to být pravděpodobně 25. května, ve stejném termínu plánujeme zahájit provoz i infocentra u Horního můstku propasti Macocha,” sdělil ředitel Správy jeskyní České republiky Lubomír Přibyl. I nadále ovšem zůstanou v platnosti hygienická opatření – nošení ochranných pomůcek, zvýšená hygiena a neshlukovat se v hloučku více než deseti lidí.