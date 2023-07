Koněpruské jeskyně se už konečně dočkají nové provozní budovy, jejíž součástí bude i návštěvnické středisko. Ze všech čtrnácti hlavních jeskynních systémů v Čechách a na Moravě to byl právě tento středočeský, jenž měl nejstarší, dávno nevyhovující objekt správy jeskyní. Jenže od samotného počátku stavbu energeticky úsporného objektu, který splňuje pasivní standardy, doprovázejí problémy.

První kopnutí pod vrcholem Zlatého koně proběhlo již na jaře 2021 s tím, že vše mělo být dokončeno zhruba o rok později k příležitosti padesátého výročí založení Českého krasu. To připadlo na minulý rok, nicméně už v tento čas byl projekt stavby daleko za plánem. Nový termín byl tak stanoven na letošní jaro, ani ten se ale nepovedlo dodržet. Jeskyňáři nyní doufají, že první návštěvníci projdou centrem letos na podzim.

„Stavba je už z velké části dokončena. Chybí pouze nějaké technologické věci, zejména v oblasti elektroinstalace. Dodělali jsme dlažbu a po dohodě s architekty jsme zvětšili plochu zatravnění. V neposlední řadě u domu vyroste ještě venkovní altán. Doufám, že bychom vše měli mít kompletně hotové do konce září, takže by se mohlo v říjnu konečně otevřít,“ sdělil ředitel Správy jeskyní České republiky Lubomír Přibyl.

Jedním z důvodů velkých zdržení byly loňská krize na stavebním trhu a invaze ruských vojsk na Ukrajinu. V jednom případě tak průtahy způsobilo čekání na dodání potřebného materiálu, v tom dalším to byl odliv ukrajinských dělníků do vlasti. Prodlením se projekt nevyvaroval ani poté.

„Dále to byly i naše požadavky navíc, které se musely dopracovat do projektové dokumentace. Jindy zase šlo o nečekané prodloužení dodávek. Určitě jde o nejsložitější stavbu ze všech, které jsme kdy dělali, a to z hlediska technologického i organizačního. Toto velké zdržení se tak pro nás stalo velmi citlivým tématem,“ vysvětlil dále ředitel.

Dům přírody po dokončení nabídne komplexní prostory návštěvnického centra. Bude plnit nejen funkci vstupního prostoru do Koněpruských jeskyní, ale také umožní uspokojit veškeré potřeby příchozích – od pokladny, sociálních zařízení, obchůdku s občerstvením, suvenýry, posezením až po dětskou hernu či úschovnu kol.

Součástí bude také stálá expozice, která se již připravuje a nabídne návštěvníkům multimediální naučnou podívanou o přírodě Českého krasu. Vtáhne například do příběhu o zrození trilobita, vzniku krasové krajiny na Berounsku či objevování jeskyní. Nedílnou součástí bude ukázka, že dnešní krajina Českého krasu je dotvářená dlouhodobou činností člověka. Lidé se v neposlední řadě dozvědí spoustu informací o místní chráněné fauně i floře.

K tomu si návštěvníci budou moc podél cesty od parkoviště prohlédnout geologickou a mineralogickou venkovní výstavu. „Budou tam umístěny různé druhy nerostů s popisky a vše bude rozděleno na časové osy, jak tyto horniny vznikaly,“ dodává Přibyl s tím, že nové návštěvnické centrum bude otevřeno celoročně. „Co se týká jeskyň, bývá zvykem, že jsou zpřístupněné od dubna do října. Zimní období je pak věnováno údržbě a stavebním úpravám,“ dodává ředitel.

Stavba vyjde na zhruba 80,1 milionu korun. Správa jeskyní České republiky na celý projekt včetně vybavení získala dotaci z Operačního programu Životního prostředí ve výši 86,5 milionu korun. Ta by měla pokrýt většinu nákladů.