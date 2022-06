Stříhání pásky se uskutečnilo u dochlorovací stanice, která stojí na začátku obce ve směru do Havlíčkova Mlýna. Hlavního slova se ujala místostarostka Koněprus Stanislava Králová, která zmínila, že bez dotací od Státního fondu životního prostředí a Středočeského kraje by obec možná nikdy na vodovod nedosáhla. Byla to hlavně ona, kdo stál za dotažením celého projektu do úplného konce.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

„Po 23 letech a 23 milionech se naše obec dočkala vodovodu, za který jsme velmi rádi. Polovinu přitom zaplatily dotace. Bez této pomoci by asi bylo nereálné něco takového zde vybudovat. Možná to také bylo důvodem, proč to tak dlouho trvalo, protože až do doby asi před deseti lety malé obce nesplňovaly dotační podmínku, kterou byl určitý počet připojení,“ uvedla místostarostka.

Ta posléze bilancovala nad skutečností, co nový vodovod pro obec znamená, kdy právě rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva se podílet na stavbě vodojemu u Tmaně před dvaceti lety bylo klíčové. „Už v roce 2001 byly indicie, že bude v obci s vodou stále více problémů. Takže rozhodnutí obce v té době spolufinancovat výstavbu vodojemu v Louníně bylo správné. Jen díky tomu jsme měli na co navázat,“ uvedla mimo jiné Králová.

V Koněprusech už vědí, že stavba přivaděče vody nemusí vždy být snadnou akcí

Stávající vedení obce se do stavby přivaděče pustilo v roce 2019. Tehdy se i za účasti většinového souhlasu obyvatel rozhodli, že do stavby půjdou i za cenu toho, že by se Koněprusy musely silně zadlužit, pokud by obec nezískala dotaci. „To by pro nás bezpochyby znamenalo velkou zátěž. Nakonec to tedy klaplo a začala anabáze s různými specifiky. Z toho jsem si vybrala zásadní situaci, kdy jsme s panem starostou chtěli se vším praštit,“ vzpomínala místostarostka.

Bylo to v momentu, kdy už byly postaveny dva kilometry přivaděče ke křižovatce pěticestí. Načež došlo k velkému nesouhlasu majitelů pozemků ležící od křižovatky směrem k Lounínu. Vyhrocená situace přerušila celou stavbu a začal maraton vyjednávání. „Dostali jsme se naprosto do patové situace. Nato díky panu Starému nám vyšli vstříc v Krajské správě a údržbě silnic, která nám dovolila se vyhnout těmto parcelám a přivaděč vést přes jejich pozemky vedle silnice,“ popsala Králová.

OBRAZEM: Bývalo tam smetiště. Nyní je z někdejší vápenice technická památka

Místostarostka závěrem poděkovala zástupcům všech institucí, které byly do procesu zapojenu, za jejich vstřícnost a ochotu spolupracovat. Úplným závěrem se také omluvila starostovi Tmaně Jaromíru Frühlingovi za všechny nepříjemné situace a problémy spojené s projektem, které měly silný dopad i na život v Louníně, potažmo v Tmani, pod kterou tato vesnice spadá.

Po slavnostním ceremoniálu se přítomní přemístili do kulturního domu, kde se k této příležitosti uskutečnilo společenské setkání.