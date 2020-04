Do akce profesionální hasiči vyjíždějí nejen s běžně známými zásahovými vozidly: cisternovými automobilovými stříkačkami, výškovou technikou a menšími auty, využívanými především při pomoci na místě dopravních nehod. Slouží jim také nosič kontejnerů, na který je možné rychle naložit právě to vybavení, jež je zrovna potřeba: nosič kontejnerů. Přičemž připraveny jsou kontejnery plné pomůcek pro rozmanité typy zásahů; v nich je spousta užitečných věcí, které se v běžných hasičských autech nevozí.

Do této rodiny kontejnerů v Berouně nově přibyl rozměrný box s označením KTE – technický kontejner. Ten společnost ze Slatiňan na Chrudimsku, jež se specializuje právě na zařízení pro hasiče, vyrobila podle návrhu berounských hasičů tak, aby plně odpovídal jejich potřebám. Nešlo přitom jen o nějaké halabala obecné představy, ale o opravdu velmi detailní stanovení, co kam patří, plyne ze slov Milana Provazníka pracoviště IZS a služeb berounského územního odboru profesionálních hasičů.

„Na návrhu se podíleli zejména příslušníci chemické služby hasičské stanice Beroun a konstrukčně návrh zaštítil technik strojní služby ze směny A Jaroslav Šantora, který nejen nakreslil technické výkresy, ale i osobně konzultoval s pracovníky firmy KOBIT všechny technické detaily během výroby,“ připomněl Provazník.Nový kontejner podle jeho slov v Berouně nahradí celkem tři dosud používané menší a technicky již dosluhující technické kontejnery: slučuje kontejnery chemický, protiplynový a pro řešení ropných havárií.

To přináší vybavení jak na místě zásahu, kde je k dispozici více vybavení, tak už i při samotném vyjíždění do akce. „Sloučením si berounští hasiči výrazně zvýšili taktické možnosti nasazení kontejneru – a zároveň si významně zjednodušili a urychlili vlastní manipulaci při výjezdu této pomocné techniky,“ vysvětlil Provazník.

Připomněl dále, že hasiči při návrhu podoby kontejneru nejen dbali na rozmístění uložených pomůcek podle tematických sekcí, ale také mysleli na to, aby se s ním dobře pracovalo za všech okolností. „Drobný materiál je uložen v unifikovaných plastových přepravkách tak, aby manipulace s ním byla například pro hasiče oblečené do přetlakových obleků co možná nejkomfortnější,“ uvedl Provazník příklad.

Užitečně vymyšlenou vychytávkou je například zadní čelo: může posloužit jako krycí střecha chránící hasiče při oblékání v případě zásahu za nepříznivého počasí; nechybí ani sklápěcí lavička. A dokonce je při výjezdu možno část vybavení operativně zaměnit za to, co bude na místě zásahu skutečně potřeba: vozíky s nornou stěnou lze bleskově vyjmout a nahradit vozíky s náhradními dýchacími přístroji a tlakovými láhvemi. Nechybí ani osvětlení (včetně výstražných světel pro označení překážky na silnici) či elektrická zásuvka. Akumulátory se přitom mohou dobíjet nejen ze sítě na garážovém stanovišti, ale i na autě během převozu.