Mnozí očekávali, že s útlumem české ekonomiky po vládních opatření zavedených v proti šíření nového typu koronaviru dolehne krize i na realitní trh. Zatím to tak ovšem nevypadá. Zájem klientů o nemovitosti ve Středočeském kraji a tudíž i v Berouně neustává. Berounští makléři se víceméně shodují, že poptávka po bydlení na Berounsku a i přímo v bývalém okresním městě Berouně či sousedním Královém Dvoře neopadá. Bydlení v sousedních regionech hlavního města Prahy je totiž ekonomicky výhodné. Navíc z Berouna je to po dálnici D5 k nejbližší zastávce metra zhruba dvacet minut cesty, vlakem pak cesta trvá něco lehce přes půl hodiny.

„Evidujeme celkově zvýšený zájem, tedy nejen na pozemky se zahradou a podobně. Oproti dubnu loňského roku se zvýšila poptávka o zhruba deset procent. Takže trh s nemovitostmi funguje nadále, stejně tak ani neklesají ceny,“ řekla Regina Svatá, vedoucí pobočky M&M v Berouně. Podobná situace panuje i v dalších regionech Středočeského kraje. Ti pak potvrzují, že stoupá zájem i o oblasti, o které dříve nebyly v seznamu hledáčku u klientů. Jedná se o domy na vesnicích, ovšem s dobrou dostupností do okresního města a následně na silniční tepny. „My jsme původně plánovali bydlet v Berouně, manžel tu má rodiče. Nakonec jsme se ale přestěhovali na Rakovnicko do Kněževsi. Rozhodující byla cena domu. Navíc tento se nám líbil a ještě jsme ušetřili. Moji rodiče pocházejí z Mutějovic, takže jsou i rádi, že po letech v Praze jsme blíže,“ řekla Deníku Anna Šímová.

Krizi může odstartovat další vlna koronaviru

I když ceny nemovitostí v uplynulých letech pravidelně rostly, v letošním roce kvůli koronavirové krizi se růst zpomalil. K poklesu zatím nedošlo. To potvrdila Deníku například realitní makléřka z Rakovnicka Kateřina Šímová. „Cena se určitě ustálila, ale dolů ceny rozhodně nešly. Lidé se mě na to často ptají, ceny ale dolů nepůjdou, protože poptávka je pořád obrovská,“ vysvětluje Šímová. V posledních týdnech jsou podle ní lidé přece jen opatrnější a nechtějí investovat tolik jako před koronavirovou krizí.

Ceny nemovitostí ale zatím podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma investičních fondů Czech Fund, klesat nebudou. Zatím. „Většina trhu nyní říká, že koronavirová krize ke znatelnému poklesu cen nemovitostí nepovede. Dostaví se prý spíše přechodná stagnace či jen plíživý růst cen. To ve svém základním scénáři předpokládá i Česká národní banka. Pokud však nastane scénář nepříznivý, ceny realit se dle centrální banky propadnou zhruba o pětinu,“ napsal ve svém komentáři Lukáš Kovanda s tím, že v uplynulém týdnu ČNB oznámila uvolnění svých doporučení pro poskytování hypoték. Banky tak mohou klientům půjčovat až 90 procent hodnoty nemovitosti, zatímco před „koronavirem“ to bylo 80 procent. Pokud by dorazila druhá vlna epidemie koronaviru, ceny nemovitostí by se mohly propadnout i o více než 20 procent. Podle Lukáše Kovandy Česká národní banka uvolňuje bankám "ruce", aby podpořila trh. Hrozí totiž, že v případě druhé vlny epidemie by se mohl zhroutit.