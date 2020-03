Kateřina je žákyní maturitního ročníku Střední pedagogické školy v Berouně a stejně jako ostatní studenti si musí v současné situaci plnit své školní povinnosti z domova. Komunikuje s vyučujícími prostřednictvím e-mailové konverzace. Pomocí ní zadávají učitelé žákům povinné úkoly.

„Škole věnuji zhruba čtyři až pět hodin denně, protože nám učitelé posílají opravdu hodně úkolů,“ uvedla Kateřina. Vzhledem k jejich množství se snaží úkoly zpracovávat co nejrychleji, ideálně hned v den, kdy jsou zadány. Někdy si práci rozepíše a následující den dodělá a odevzdá. Známky z vypracovaných úkolů pak žáci vidí na školní webové platformě Bakaláři. Existují i jiné formy distanční výuky, jako například videohovory, žádný z Kateřiných učitelů však zatím videohovor nevyužil.

Rodiče se snaží Kateřině vyjít maximálně vstříc, podle jejích slov ji doma moc nezaměstnávají, ba naopak ji tlačí do plnění školních povinností a přípravě na maturitu, která ji letos čeká. Budoucnost maturit je ale zatím nejasná. Ministr školství Robert Plaga oznámil, že by se nově maturity mohly konat nejdříve jedenadvacet dní poté, co se znovu otevřou školy. Pokud by se středoškoláci vrátili do školy až po 1. červnu, je možné, že by zkoušku z dospělosti vůbec neskládali. Maturitní vysvědčení by pak bylo vystaveno na základě průměru známek z posledních tří vysvědčení.

Kateřina se zatím připravovala především na písemnou část maturit. Případné písemné části maturit by letos neopravoval Cermat, jak tomu bylo v posledních letech zvykem, ale samotná škola. Nastalá situace sice není pro maturanty ideální, Kateřina je ale ráda za vzniklý volný čas, který tak může věnovat zpracování otázek k ústní maturitě a celkově k přípravě na blížící se zkoušku z dospělosti.

Autor: Tomáš Konopásek