Naopak pro rozsáhlé práce na obnově Karlštejna, jež jsou naplánovány za běžného provozu, představovalo úplné uzavření hradu plus. Přesuny techniky bylo možno organizovat bez toho, že by bylo nutné brát ohledy na návštěvníky; za běžných okolností nezbytné. A také pro řadu prací bylo vylidnění hradu ideální. Potvrzují to páteční slova Tomáše Pospíšila z pražské územní správy Národního památkového ústavu.

Deníku sdělil, že obnova vybraných částí hradu Karlštejn běží podle plánu – a některé těžké stavební práce byly vhledem k uzavření hradu dokonce takzvaně předsunuty. „Týká se to zejména bouracích prací, které jsou hlučné a prašné – pro návštěvníky by byly nekomfortní,“ konstatoval. S upřesněním, že v současné době mizí betonové podlahy budoucího návštěvnického centra, odstraňují se prefabrikované železobetonové konstrukce z 60. let minulého století v suterénu císařského paláce – a došlo také na snižování terénu na jižním parkánu.

Bez roušek se nepracuje

Práce stavebníkům uzavření hradu v rámci koronavirových opatření usnadnilo – byť omezením nadiktovaným vládními opatřeními i se nevyhnula ani samotná stavba. Běžné ochranné pomůcky, k jakým patří přilby či rukavice, tak musely doplnit i roušky na obličeji, stejně jako dezinfekce. A také změna organizace práce, aby bylo na stavbě ve vzájemném kontaktu méně dělníků. „Tato snížení počtu pracovníků však byla kompenzována možností realizace více prací v jeden okamžik v celém areálu, což umožnilo právě uzavření hradu kvůli pandemii. Takže projekt stále běží dle plánu,“ shrnul Pospíšil bilanci koronavirových plusů a minusů.

I když se na Karlštejně potvrdilo, že všechno zlé může být i k něčemu dobré, nebudou tam vzpomínat na rok 2020 jako výjimečný jen kvůli rekonstrukci. Osiřelý hrad je zde něco mimořádného; běžně často připomíná spíš lidské mraveniště. Jestliže letos mezi 11. březnem a 24. květnem nemůže dorazit jediný zájemce, proti loňsku správa hradu eviduje propad návštěvnosti o 46 tisíc. Jak se bude dohánět v dalších měsících, je právě zde obtížné odhadovat. Ze třiceti procent totiž bývají příchozími turisté ze zahraničí, s jejichž přílivem to letos může být všelijaké; počty však lze očekávat snížené.

Tým památkového ústavu se nicméně netají očekáváním, že zvláště v letní sezoně, která bude navzdory veškerým snahám o návrat k normálu zcela odlišná od všech předchozích, se státní hrady a zámky v hojnější míře stanou cílem cest tuzemských příznivců historie – a letošní sezona tak bude silná i přes jarní výpadek v nynější obtížné době.

Novinky teprve představí

Otevřít své brány budou moci památkové objekty už od pondělí 25. května, což u státních hradů a zámků platí jak pro ty, které jsou za běžných okolností otevřené celoročně, tak pro ty, které teprve zažijí začátek sezony. Co návštěvníkům nabídnou nového, se Národní památkový ústav chystá představit krátce předtím, než se otevřou jejich brány. A bude se mít čím pochlubit, když pauzy jejich týmy využily nejen k opravám i úpravám a údržbě objektu i mobiliáře, ale také k přípravě novinek prohlídkových tras.

Zachovány však zůstanou i osvědčené prvky. Právě na zmiňovaném Karlštejně již kastelán Lukáš Kunst ohlásil, že se bude pokračovat nabídka loni vyzkoušených a osvědčených prohlídek bez průvodce a vlastním tempem; velmi příznivý ohlas měly především mezi rodinami s menšími dětmi.

K památkám se už smí

Již v tomto týdnu se otevřely venkovní areály památkových objektů, kdy se návštěvníci mohou vydat na některé zříceniny s uzavřeným areálem, navštívit hradní nádvoří, zámecké parky i zahrady. Ze státních památek jde ve středních Čechách především o Krakovec a souhradí Žebrák a Točník.

Ožívá však i okolí památek v soukromém vlastnictví. Třeba v zahradě zámku Jemniště nabídli Sternbergovi piknikové návštěvy již od počátku května; nyní už i s otevřenou kavárenskou předzahrádkou. Dokonce již od Velikonoc mohou návštěvníci obdivovat labyrinty v parku loučeňského zámku; také zde si lze zpestřit návštěvu objednávkou piknikového koše. Naopak třeba na Dobříši má Francouzský park zůstat nepřístupný až do července – kvůli revitalizačním pracím.

Jak se (ne)smí chodit na památky



- Vstup do areálů se zakazuje osobám podléhajícím karanténě nebo osobám se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci.



- Návštěvník je povinen vstupovat do areálu výhradně se zakrytými dýchacími cestami a mít je zakryté v souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Zamezení vstupu kvůli chybějící roušce není důvodem k vrácení vstupného.



- Návštěvníci jsou povinni dodržovat předepsané rozestupy – vyjma osob sdílejících společnou domácnost.



- Zakazuje se shlukování osob, a to včetně míst před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení a v místech prodeje upomínkových předmětů.



- Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra a podobně) i WC použít dezinfekci na ruce.



Zdroj: Národní památkový ústav