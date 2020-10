Jinde jsou na tom mnohem hůře; například v sousedním okresu Praha-západ je 684,23 nemocného na 100 tisíc obyvatel, jsou i okresy méně stižené koronavirem: například Kutná Hora eviduje 224,23 nemocného na 100 tisíc obyvatel.

Třebaže se podle všeho blíží další zpřísnění preventivních opatření, zdravotníci v současné době řeší problém, jak pomoci lidem, kteří mají těžší průběh nemoci covid-19. Ministr zdravotnictví Roman Prymula opakovaně upozorňoval na možnost, že při současných nárůstech může být zdravotnický systém přetížen. Berounská a hořovická nemocnice je na situaci připravena.

„Nemocnice Hořovice má v současné době vyčleněno 16 lůžek pro pacienty s COVID-19, z toho čtyři lůžka jsou na oddělení ARO, na kterém je i možnost umělé plicní ventilace. Úzce spolupracujeme s naší sesterskou nemocnicí Rehabilitační nemocnicí Beroun, kde jsou vyčleněna čtyři izolační lůžka,“ uvedla Petra Horáková, mluvčí nemocnic.

V případě zhoršení epidemiologické situace může nemocnice obratem počet lůžek navýšit až do počtu 50 lůžek určených pro covidové pacienty. „Doufáme, že to je maximum, které bude i přes nepříznivý vývoj onemocnění dostatečné. Momentálně disponujeme 25 přístroji poskytujícími umělou plicní ventilaci. Pro pacienty s COVID-19 máme vyčleněno 6 plicních ventilátorů v Nemocnici Hořovice,“ uvedla.

Nutno však podotknout, že ministr zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že se zvažuje možnost, že vláda zvažuje povolání mediků do nemocnic. Třebaže ještě před pár týdny nemocnice v kraji neuvažovali o této možnosti reálně, situace ohledně koronaviru se nevyvíjí příznivě. Například na Berounsku ale zkušenost se studenty již je.

„Spolupráce se studenty a mediky byla zahájena v našich nemocnicích již v první vlně epidemie. Jejich pomoc se osvědčila a nyní jsme na ni již plynule navázali,“ řekla Petra Horáková. Momentálně jejich práce spočívá v kontrole příchozích pacientů do nemocnice, zda mají dostatečnou ochranu dýchacích cest a zda si dostatečně desinfikují ruce, dále kontrolují tělesnou teplotu příchozích, která je automaticky snímána termokamerou nainstalovanou u vchodu do nemocnice.

Současná situace je ale taková, že se další pár rukou vždy hodí. „V případě většího zájmu o práci ze strany mediků bychom je jistě využili například na pozicích sanitářů,“ řekla tisková mluvčí nemocnice. Práce by se našla i pro nelékařský personál. „Nyní bychom potřebovali posílit recepci,“ dodala tisková mluvčí.

Co se týká koronavirové situace ve městě, v karanténě skončilo několik tříd na základních školách. „Od úterý 6. října má nařízenou týdenní karanténu jedna třída prvního stupně Jungmannovy základní školy a dva zaměstnanci. Skončit by tedy měla 13. října. K 5. říjnu nastoupila do karantény 1 celá třída a část další třídy na 1. stupni 2. ZŠ a MŠ Preislerova,“ uvedlo vedení Berouna.

