Podle starostky Málkova Lucie Klepáčové se důvod sám nabízí. „V obci žije dost lidí, kteří dojíždějí za prací. Myslím, že to asi bude tento důvod, jiný mě nenapadá. Hodně jich jezdí do Prahy, nebo někam do většího města,“ říká.

Na dotaz, zda může obec dělat něco pro zmírnění šíření nákazy uvedla, že se toho moc nenabízí. „Nemáme v obci žádnou infrastrukturu, kde by se lidé potkávali. Je tu jen obecní úřad, poštovní schránka a autobusová zastávka,“ uvedla.

Maximum, co mohou obce pro zamezení šíření koronaviru udělat, je zrušit akce. To má ale Málkov již za sebou. „Veškeré kulturní akce jsme pro tento rok zrušili. Myslím, že padnou i vánoční akce kvůli koronaviru,“ dodala starostka Málkova.



Naopak, řada obcí se nákaze vyhnula zcela. Mezi obcemi, kde není v současné době ani jeden nakažený, je největší z nich Skuhrov. Starostka Lucie Živná si však nedokáže situaci vysvětlit. „Vím o tom, situaci sleduji. Myslím si, že lidé dodržují hodně opatření, třeba provozovatelé obchodu nesundali roušku ani přes léto,“ řekla k disciplinovanosti obyvatel. Třebaže je situace v obci dobrá, ani zde to nevypadá, že by se měly odehrát tradiční vánoční akce.

„S rozsvícením vánočního stromu to moc nevidím. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se mohlo odehrát, ale když to nebude možné, tak se konat nebude,“ podotkla. Nějaké řešení je v záloze, ale podle jejích slov obec zatím nic neplánuje. „Uvidíme, co bude,“ řekla. Bez nákazy jsou podle dostupných dat například obce Bykoš, Jivina, Koněprusy, Korno, Lužce a další.

Samotný Beroun má podle dostupných dat 158 nemocných. Králův Dvůr jich má „pouze“ devadesát šest, při přepočtu obyvatel je na tom Králův Dvůr ale hůře. Právě při přepočtu na 100 tisíc obyvatel je co do nakažených na tom ještě hůře Žebrák, který hlásí v současné době dvaatřicet nemocných.

Koronavirus v městech a obcích



- paradoxně je situace při přepočtu nemocných na počet obyvatel horší v malých obcích



- obce nemají příliš prostředků, jak zamezit šíření koronaviru



- hromadně ruší ale vánoční akce, rozsvícení vánočních stromů se letos nejspíše neodehraje



- starostové si situaci vysvětlují například dojížděním lidí do zaměstnání