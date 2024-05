Příprava na novou sezónu v současnosti pomalu vrcholí. „Přípravy začaly minulý týden v pondělí. Vanu jsme museli nechat vypustit, protože přes zimu je v ní voda. Je to z důvodu konzervace. Poté jsme vanu vyčistili, vymořili kyselinou a mohli jsme ji začít napouštět. Napouštěli jsme dva dny. Předem jsme to museli nahlásit na VAK Beroun, který nám dal pokyny, jak rychle můžeme napouštět. V pátek večer byly bazény plné,“ informoval provozní aquaparku v Berouně Michal Kopecký. Poté bylo zprovozněno chlorové hospodářství. „Ještě nás čeká uvést do provozu strojovnu. Také musíme vybavit nové bistro, uklidit celé koupaliště a posekat trávu,“ vypočítal Kopecký. Nové budou i převlékací kabinky, které jsou právě ve výrobě. Celkem budou čtyři.

Koupaliště nabídne nové bistro

Díky novému bistru už nebude výčep vedle plavčíka, ale přesune se do nového stánku. „Bude zde celý nápojový sortiment, chceme zde točit colu, malinovku a jeden druh piva. Budou se zde ale nabízet také párky v rohlíku. V původních prostorách zůstane nabídka hlavních jídel jako smažený sýr, klobása, panini nebo toasty, kterou nově rozšíříme o výrobu pizzy. Pokud by byla ještě po něčem poptávka, tak se pokusíme zákazníkům vyhovět. Ale prostor je malý,“ dodal provozní.

U bistra vzniklo i menší posezení. Stejně jako vloni si zde bude pronajímat prostor Bonté Gelaterie, která prodává kopečkovou zmrzlinu. „Vloni tu byli zhruba desetkrát. Také zde bude ostraha po celou dobu otevírací doby. Vloni se velmi osvědčila. V minulosti zde docházelo k incidentům, protože odejde-li někdo, už se nemůže vrátit. Někteří lidé to nechápali, že jim nemůžeme držet místo,“ uvedl Kopecký.

Vstupné letos nezdraží

Kapacita bazénu je 650 osob, pokud se naplní, už nejsou další lidé vpouštěni. „Pouze v případě, že někdo odejde, může přijít další. Jakmile se teploty pohybují kolem 35 C, obvykle ve 13 hodin už je koupaliště plné. Voda se nevyhřívá, takže záleží na počasí. Teplota vody se pohybuje od 18 do 24 C. Oproti jiným koupalištím v okolí máme nerezové bazény a nejmodernější úpravnu vody,“ lákal Kopecký.

Vstupné bude stát jako vloni, tedy 150 korun pro dospělého a 80 korun pro děti do 14 let, seniory nebo ZTP na celý den. Od 17 hodin je vstupné zlevněné o polovinu. Otevírací doba bude v červnu o víkendech od 10 do 19 hodin, ve všední dny od 12 do 19 hodin. V červenci a srpnu potom každý den od 10 do 20 hodin. „Posledního návštěvníka pouštíme hodinu před uzavírací dobou. Provoz areálu pak končí obvykle první týden v září, ale záleží na počasí,“ rozloučil se Kopecký.