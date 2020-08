Jak uvedlo vedení města, průměrná návštěvnost se pohybuje přes šest stovek lidí denně.

Faktem ale je, že aby nastala tato pro koupaliště příznivá situace, že je hodně zájemců, musí přát počasí. „Je to závislé na počasí. I když je pěkně, ale jsou hlášené možnosti deště, tak lidé nepřijdou. V opačném případě máme plno,“ vysvětlil Michal Kopecký. Třebaže venkovní parkoviště nemůže porovnávat návštěvnost s minulým rokem, dle počtu lidí se dá předpokládat, že se lidé neobávají vyrazit za vodou.

Třebaže se vstupné od minulých dob pochopitelně zvýšilo, cenovka 120 korun za dospělého na celý den a 60 korun za snížené vstupné je podle provozovatele příznivější než mají koupaliště v okolí. A to i vzhledem k moderním technologiím. „Ty máme nejmodernější, které se dnes instalují do venkovních koupališť. Máme nerezové bazény, dříve nebyla filtrovaná voda, ta se dnes filtruje pískovými filtry, máme i velkou UV lampu,“ řekl o technologiích provozní aquaparku.

V současné době se však nechystá ani rozšiřování, či pořizování nových vodních prvků. „Lidé mají k využití hodně vodních atrakcí, mohou to střídat, nové se nechystají. Teď jen záleží na městu, zda bude chtít rekonstruovat budovu,“ zmínil Michal Kopecký. S tou se počítá ve třetí fázi – v současné době se zrekonstruovala pouze zčásti, a to v ohledu na sociální zázemí a bistro, které na místě funguje. „Chceme obslužnou budovu zrekonstruovat tak, aby ji lidé mohli využívat v průběhu celého roku, nikoli jen během léta, kdy je otevřené venkovní koupaliště,“ uvedl v minulosti berounský místostarosta Michal Mišina.

Provozovatel by chtěl mít s ohledem na počasí sezónu minimálně do půlky září, pochopitelně záleží, zda tomu budou povětrnostní podmínky přát. Na návštěvníky v současné době čekají vodní atrakce jsou jsou tobogán, skluzavky kamikaze, proudový kanál, perličkové koupele, masážní lehátka a lavice, lanový most či šplhací sítě. Areál nabízí dětem nové brouzdaliště, kde nechybí skluzavka a herní prvky. Maminky s dětmi mohou využít místnost s přebalovacím pultem a mikrovlnou troubou.

Modernizace koupaliště vyšla na více než 42 milionů korun, město ji financovalo pouze ze svých prostředků.