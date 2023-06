„Všechny potřebné technologie jsou ve strojovně opět osazeny a v provozu včetně automatiky chemické údržby vody. Nyní jsme ve fázi, kdy už pouze ladíme vodu na správné hodnoty, jako jsou například dávkování chloru či úprava pH. Už v minulém týdnu hygienici provedli povinné odběry vzorků,“ řekl Deníku ředitel Berounské sportovní Antonín Marx.

Podívejte se: V Zaječově otevřeli nové venkovní hřiště pro parkour a workout

Nyní se pracovníci zaměřují hlavně na důkladný úklid areálu, přípravu zázemí bistra a drobné opravy. Vše by mělo být nachystáno na otevírací den, kterým bude pátek 16. června. Tento termín může zhatit jen špatné počasí.

Oproti loňsku bude letos prodloužena provozní doba. „V červnu bude otevřeno ještě od 12 do 19 hodin, ale přes prázdniny to bude už od 10 a až do 20 hodin. Loni jsem zaznamenali poměrně velký zájem o delší otvírací dobu, takže ji prodlužujeme o jednu hodinu do osmé večerní,“ potvrdil ředitel.

Snížené vstupné až od sedmnácté hodiny

S touto změnou ale přišla i úprava cen. Základní vstupné pro dospělé muselo zdražit o 30 korun, nově tak vyjde na 150 korun. Za dítě rodiče zaplatí 80 korun.

S delší otevírací dobou se o hodinu posune čas, od kterého platí snížené vstupné, nově začíná až v 17 hodin. Od této chvíle je vstupné 80 a 40 korun. „Zdražit jsme museli hlavně kvůli nyní už obecně známému navyšovaní provozních nákladů, jako jsou nejen vyšší ceny energií, ale třeba také mzdy,“ připomněl Marx.

Před 10 lety: Povodeň na Berounsku. Voda zaplavila centrum Berouna

Koupaliště bude fungovat ve stejném režimu jako v předchozích letech a stále bude platit pravidlo, že jakmile návštěvník areál opustí, už se nemůže na stejnou vstupenku vrátit. „Důvodem je omezená kapacita areálu, která je hygienou stanovena na 600 lidí. Stejně jako loni bude počet lidí monitorovat automatické zařízení,“ vysvětlil ředitel s tím, že vstupní recepce nově dostane i digitální kasu na rychlejší odbavení.

Ranní plavání nebude chybět ani letos, bude se konat klasicky od sedmi do devíti v podobném duchu jako loni. „Začínáme od července. Ještě tedy rozhodujeme, kolik dní v týdnu ranní plavání bude. Je totiž nutné na každý den zajistit plavčíky tak, abychom nepřekračovali délku jejich pracovní doby. Ale mělo by to být podobné. Dáme určitě vědět s dostatečným předstihem,“ slíbil ředitel.

Záleží na podobě nadcházejícího léta

Provoz berounského koupaliště se loni i přes částečně turbulentní rok povedlo udržet v černých číslech. Zda se to podaří i letos, záleží především na podobě nadcházejícího léta.

„K napuštění bazénů je potřeba přes tisíc metrů krychlových vody. Když budeme tedy brát cenu za vodné a stočné, tak jen voda ke koupání vyjde na více než sto tisíc korun. Když jsou časté výkyvy teplot, tak to není moc vítané. Potřebujeme, aby bylo hezké teplé počasí i několik dní v kuse, to je pak ideální. Loni takových úseků moc nebylo,“ uzavřel Marx.