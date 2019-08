Koupací sezona je na berounském venkovním koupališti na Velkém sídlišti u konce. Skončila tak o 14 dní dříve; problém ale nebyl v nepříznivém počasí. „Důvodem je závažná závada na elektroinstalaci znemožňující provoz,“ uvedli představitelé města. Závada tak byla poslední ze série drobnějších poruch, které koupaliště celou letošní sezonu sužovaly.

Osvěžení v horku. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

Chvíli se uvažovalo o tom, že by město opravilo více jak 40 let starou rozvodovou skříň; jenže takové řešení by bylo časově i finančně velmi náročné. „Vedení města proto rozhodlo koupaliště uzavřít a přistoupit rovnou k jeho rekonstrukci, která je plánována od prvního září,“ uvedlo vedení města.