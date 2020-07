Kraj chce vytlačit kamiony z měst na dálnici

Nejpozději do konce letošního roku by mělo začít platit omezení na silnici II/605 kopírující dálnici D5 pro nákladní automobily těžší než dvanáct tun. Podle plánovaných změn by právě tato vozidla neměla být na silnici vpuštěna a měla by primárně využívat dálnici D5. Tím se měla zlepšit dopravní situace například v Berouně, Králově Dvoře, Zdicích či Hořovicích.

Ilustrační snímek. Kamion | Foto: Deník / Karel Pech

Pomalu jedoucí kolony vozidel, ucpané ulice. Takto to de facto vypadá v běžný den o dopravní špičku na silnicích ve městech v reginu, která leží na krajské silnici II/605. Jelikož kopíruje dálnici D5, využívají ji někteří řidiči jako alternativu, aby nemuseli platit mýtné. S tím by měl být ale nejpozději do konce letošního roku konec. Středočeský kraj souhlasí s omezením tranzitní dopravy a již začal podnikat kroky k omezení vjezdu nákladních automobilů vážících více než dvanáct tun. Ty sem budou moci vjet pouze v případě zásobování a podobně. „Koncem června se v budově Krajského úřadu Středočeského kraje uskutečnilo jednání ve věci omezení nákladního dopravního provozu na silnici II/605 pro vozidla s hmotností nad 12 tun,“ potvrdila Helena Frintová, mluvčí Středočeského kraje. Město se ptá obyvatel, co postavit na volných pozemcích Přečíst článek › Jednání se zúčastnili zástupci dopravní policie místně příslušných oddělení, zástupci městského úřadu Beroun a Černošice, pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje a zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. „Byly projednány možnosti a postupy omezení nákladní dopravy na silnici II/605 mezi sjezdem z D5 v kilometru 14 a Rudnou, tedy kilometru 1 dálnice D5, a převedení provozu těchto vozidel na souběžnou dálnici D5,“ doplnila mluvčí s tím, že přítomní zástupci jednotlivých správních subjektů svorně vyjádřili souhlas s tímto návrhem. Zuby od Koněprus poučují o vývoji chrupu celý svět Přečíst článek › „Tudíž prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic nyní bude zadáno zpracování dopravně inženýrského opatření na výše uvedenou úpravu provozu a následně budou požádány silniční správní úřad o stanovení této úpravy,“ doplnila Frintová. Dopravní omezení by zde mělo začít platit nejpozději do konce letošního roku a jakmile k tomu dojde, tedy bude nainstalováno patřičné dopravní značení, bude dodržování hlídat dopravní policie. „Případně následně dojde k instalaci automatizovaného kamerového systému,“ upozornila mluvčí.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu