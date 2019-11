Tam připravil velice příjemnou výzdobu, kterou doplnil historickými kronikami a nechyběl koutek pro vzpomínku na ty, kteří již nejsou mezi nimi.

Přizvána byla také velice oblíbená kapela Sdružení volných tónů Milana Bartošíka, která se postarala o to, aby turisté jen neseděli, jedli, pili a vzpomínali, ale aby si také, jak je to na jejich zábavách pravidlo, báječně zatančili a zařádili tak, jak jen to oni doopravdy umí bez ohledu na jejich věk.

S dvaadvacátou hodinou se přiblížil konec vskutku povedené oslavy a pro vzpomínku účastníkům zbyla společná fotografie, na které se za město Králův Dvůr zúčastnil senátor a místostarosta Jiří František Oberfalzer.