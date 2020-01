Králův Dvůr má stavební povolení na další etapu obchvatu. V rámci stavby obchvatu vznikne objízdná komunikace mezi novým mostem přes řeku Litavku až po vlakové nádraží v Králově Dvoře včetně odvodnění, osvětlení a opěrné zdi.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Sýbek Jaroslav

Hlavním cílem náročného projektu je vytlačit nákladní dopravu přímo z Králova Dvora. Konkrétně jde o nákladní vozidla, která jezdí po komunikaci v Plzeňské ulici – a to jak v Králově Dvoře, tak v Berouně. „Vozy nyní budou moci sjet z dálnice na tento obchvat a pokračovat do průmyslových zón v Králově Dvoře a v Berouně. Do budoucna počítáme s napojením našich etap obchvatu na Beroun, a tím vznikne obchvat dvou měst. Králova Dvora a Berouna,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.