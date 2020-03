Město Králův Dvůr by tak muselo i nadále fungovat v takzvaném rozpočtovém opatření. Deníku to sdělil starosta města Petr Vychodil.

Podle předem schváleného plánu by se přední představitelé města Králův Dvůr měli sejít ve čtvrtek v sedmnáct hodin v obřadní síni radnice. Ovšem zda to tak skutečně bude, není zatím jasné. „V tuto chvíli čekáme, jak vláda rozhodne a zda dojde k prodloužení krizového opatření v podobě zákazu volného pohybu osob,“ nechal se slyšet starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Pokud by vláda prodloužila krizové opatření, starosta města by musel zasedání zrušit. V programu totiž nejsou body, kvůli kterým lze udělit výjimku. Podle ministerstva vnitra se nyní mohou konat pouze zasedání, kde zastupitelé budou volit starostu či místostarostu obce anebo budou přijímat opatření k pandemii.

„I v této době lze zasedání zastupitelstva města výjimečně konat, avšak pouze za podmínky, že toto jednání je nezbytné a zcela nevyhnutelné. O takovou situaci však půjde pouze v mimořádných případech. Obec musí učinit rozhodnutí bezprostředně související s ochranou proti šíření nákazy Covid-19, a zároveň takové rozhodnutí nemůže přijmout jiný orgán než zastupitelstvo obce,“ napsali úředníci ministerstva vnitra v dopise radnici Králova Dvora.

„Naopak typickým příkladem situace, kdy by zasedání bylo třeba konat, je volba nového starosty či místostarosty v případě, že by jejich funkce nebyly obsazeny či by došlo k tomu, že by tyto osoby nemohly své funkce vykonávat například z důvodu karantény,“ sděluje ministerstvo dále.

Naopak mezi důvody, kvůli kterým nemusí být zastupitelstvo svoláno je „běžná“ agenda zastupitelstva, mezi kterou například patří i také schvalování dotací, ale také výkupy a prodeje pozemků.

Zatím bez rozpočtu

Mimořádným důvodem svolání předních představitelů města v době platnosti krizového opatření týkající se zákazu volného pohybu osob na území České republiky není ani jednání o rozpočtu. Právě město Králův Dvůr mělo o podobu rozpočtu města na letošní rok schvalovat tento týden. Město zatím funguje v rámci takzvaného rozpočtového provizoria a fungovat zřejmě i bude nadále.

„V drtivé většině máme stěžejní investice schválené z předchozího roku,“ řekl starosta Petr Vychodil s tím, že pokud nakonec vláda zmírní opatření, budou zastupitelé kromě rozpočtu jednat i například o výkupu pozemků pro obchvat města. „Pokud by se zasedání uskutečnilo, pak bychom ale přijali některá opatření. Rozhodně bychom projednávali jen opravdu to nejdůležitější, některé nezbytné věci bychom odložili,“ dodal starosta.