Králův Dvůr má nejmodernější školní pavilon v regionu

Beroun /FOTOGALERIE/ – Bylo to šest náročných hodin. Tak velitel stanice profesionálních hasičů v Berouně Pavel Šimek zhodnotil akci z počátku víkendu, kdy se příslušníci lezecké skupiny berounských hasičů vydali společně se speleologickými záchranáři do podzemí. Do Netopýří jeskyně nedaleko od Berouna – v bývalém lomu na Chlumu u Srbska. Společně uspořádali prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému zaměřené na záchranu osob z podzemí.