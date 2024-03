Městská knihovna Králův Dvůr se letos zapojila do akce, která se zaměřuje na sběr vysloužilých mobilních telefonů. Máte doma takový i vy? Doneste ho na sběrné místo u výpujčího pultu knihovny a budete mít možnost vyhrát poukázku na nákup knih v hodnotě až dva tisíce korun nebo volné vstupenky do památek ve Středočeském kraji.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Zapojit se do soutěže nazvané „Odlož mobil v knihovně“ je zcela snadné. Stačí, když do označeného boxu v knihovně v Králově Dvoře donesete jakýkoli starý mobil a označíto ho kontaktními údaji. Možnost odevzdání starého telefonu je kdykoli v otevírací době knihovny, a to až do 1. dubna.

U každého mobilu musí být připevněn (gumičkou nebo lepící páskou) vyplněný soutěžní kupon. Čím více telefonů zájemci přinesou a označí, tím větší šanci mají vyhrát.

Každý soutěžící, který odevzdá správně označený vysloužilý mobilní telefon, bude zapojen do soutěže o poukázku od společnosti Knihobot na nákup knih dle vlastního výběru a vstupenek.

Vyhrát může i knihovna

Šanci na výhru má ale i samotná knihovna. Ta knihovna, která nasbírá nejvíce mobiních telefonů totiž získá finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun. Vyhrané peníze bude moci využít na nákup knih, drobné investice nebo uspořádání akcí pro veřejnost.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v úterý 23. dubna 2024.

Soutěž organizuje nezisková organizace ASEKOL ve spolupráci se Středočeským krajem. Cílem je oslovit čtenáře všech věkových kategorií a upozornit je, že i drobná elektronická zařízení obsahují velké množství různých materiálů, které se odbornou recyklací dají vrátit zpět do oběhu. Díky tomu se nemusí nově vyrábět nebo těžit. Smyslem projektu je i rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení.

Recyklaci mobilních telefonů včetně likvidace osobních dat zajistí odborná firma. Ta také za každý odevzdaný mobilní telefon přispěje částkou 10,- Kč na charitu (nebo aktivity Jedličkova ústavu).

