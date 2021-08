Práce již začaly a nová komunikace bude vznikat ve směru od mostu Alexandra Hesse, kde končí hotová první etapa. „Zahájili jsme stavbu a obchvat povede po pravém břehu Litavky až k vlakovému nádraží v Králově Dvoře. V této chvíli se už pracuje. Provádíme demolice stávajících objektů. Součástí stavby jsou mimo jiné i opěrné zdi, které budou navazovat na most. Stavba je pokračováním již dokončené I. etapy,“ potvrdila tisková mluvčí KSÚS Petra Kučerová.

Až bude obchvat dokončen, což by mělo být podle Kučerové v dubnu 2023, vyhne se těžká nákladní doprava městu. „Tato druhá etapa nám pomůže kompletně vytlačit dopravu z našeho náměstí. Konkrétně to vyřeší to, že se nákladní vozidla, která jedou například ze železárny či cementárny a zejména z Tmaně, už nepojedou přes náměstí Míru a nebudou se snažit najet na Plzeňskou ulici. Místo toho rovnou budou najíždět na dálnici nebo pokračovat přímo do průmyslové zóny. Takže to bude pro nás obrovská pomoc,“ řekl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Další etapy obchvatu budou pokračovat jižně kolem Berouna. „Před nějakými sedmi lety jsme společně se Středočeským krajem a Berounem uzavřeli memorandum, že začneme spolupracovat na obchvatu Králova Dvora a Berouna. Povedlo se nám vykoupit pozemky na první etapu. Druhou ztížily především jednání s vlastníky pozemků, což byl i hlavní důvod, proč se stavby rozdělily na etapy. Poté nám bude zbývat se napojit na část v Berouně, až se jim podaří zajistit veškerá povolení. Což ve finále pomůže celému údolí,“ dodal starosta. Tímto v budoucnu vznikne obchvat dvou měst.

Náklady na samotnou výstavbu druhé etapy vyjdou na téměř 38 milionů korun, které bude hradit Středočeský kraj. Jako dodavatel byla vybrána společnost Strabag. Králův Dvůr se nicméně finančně podílel na dalších investicích potřebných k realizaci projektu.

Rozšíření obchvatu i v opačném směru

„Zajistili jsme projektovou dokumentaci a územní a stavební povolení. K tomu jsme ještě zařídili prováděcí dokumentaci a obstarali výkup či případnou směnu dotčených pozemků. To vše město zatím vyšlo dohromady asi na deset milionů korun. Dále se budeme podílet i na financování chodníku, kanalizace a části veřejného osvětlení,“ řekl Vychodil, který dodal, že druhá etapa město vyjde celkově asi na 15 milionů korun.

Jak starosta také naznačil, uvažuje se o rozšíření obchvatu i v opačném směru, který by se mohl v budoucnu prodloužit podél dálnice směrem ke Zdicím. „I když jsem si myslel, že půjde spíše o sci-fi, i tak jsme asi před devíti lety dali do územního plánu pokračování obchvatu podél Levínského kopce. Žil jsem s tím, že by se toto mohlo podařit až za desítky let. Ale vzhledem k současnému ekonomickému boomu chci uvěřit, že se do deseti let podaří i obchvat obce Levín. V budoucnu by se pak nemuselo jezdit směrem ke Zdicím přes stávající Plzeňskou ulici,“ uvedl Petr Vychodil.