Králův Dvůr opraví lávku přes dálnici. Rekonstrukce vyjde na 30 milionů korun

Králův Dvůr - Trvat by to mělo 105 dnů a vyjde to na zhruba 29,4 milionu korun. Řeč je o chystané rekonstrukci lávky přes D5 v Králově Dvoře. Na tu se podařilo získat městu dotaci ve výši zhruba 28 milionů korun. Pro město to je dobrá zpráva. „Z této informace mám velkou radost. Lávka je totiž v katastrofálním stavu,“ okomentoval současný stav starosta Petr Vychodil.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Romana Šimková

Vloni město totiž zjistilo, že hlava jednoho z hlavních pilířů je silně poškozená. „Protože jsme nechtěli lávku pro pěší i cyklisty uzavřít, přikročili jsme k provizornímu řešení a nechali ji podepřít. Díky dotaci ji nyní můžeme opravit," vysvětlil Petr Vychodil. Lávka je přitom pro město důležitá; spojuje totiž Kralův Dvůr rozdělený dálnicí. „Rekonstruikce lávky zahrnuje kompletní nahrazení zábradlí a spřažené desky. V hlavním poli lávky bude vyměněna též ocelová konstrukce. Dále budou vyměněna všechna ložiska a budou zhotoveny nové horní části podpěr," uvedl starosta Králova Dvora. Jak podotkla radnice, získání dotace z rozpočtu SFDI je podmíněno uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019. Ta se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince letošního roku.

Autor: Jakub Šťástka