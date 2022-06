„Pozemek se nám na náklady developera podařilo zasíťovat a nyní využít na sportoviště. Navíc jsme pro budoucí projekty v této městské části vykoupili od soukromé osoby dvě stavební parcely přímo v centru pro další využití,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Další sportoviště podobného typu se ve městě staví například v Zahořanech. To největší, které museli rozdělit na dvě etapy, vzniká v Levíně. „Zde jsme projekt zahájili výstavbou pumptrackové dráhy, na kterou v příštím roce naváže například výstavba skateparku,“ upřesnil Vychodil.

Nové multifunkční hřiště nabízí příležitost si zahrát fotbal, volejbal, basketbal a další míčové či síťové hry. Na jeho vzniku má velkou zásluhu také místní občanská iniciativa křižateckých maminek, které s městem úzce spolupracovaly. Pomáhaly například se zajištěním souhlasů majitelů.

„Nechci maminky jednotlivě jmenovat, abych na některou náhodou nezapomněl, to by mě mrzelo. Moc jim děkuji za výbornou spolupráci. Poděkování patří i majitelům pozemků kolem sportoviště, a to za jejich vstřícnost a toleranci,“ doplnil starosta.

Nové hřiště je na základě provozního řádu k využití zdarma. Celý projekt vyšel na 1,8 milionu korun.

Otevření hřiště si v neděli od 10 hodin užily nejvíce děti, kterým patřilo během dopoledne, kdy se zúčastnily různých sportovních soutěží. Následoval dětský fotbalový zápas a sportovní část uzavřeli dospělí, kteří sehráli odpolední miniturnaj taktéž ve fotbale. Pro děti bylo na vedlejší louce připraveno několik stanovišť s oblíbenými aktivitami, jako skákání v pytlích, či házení na plechovky. Po celou dobu bylo připravené občerstvení.