Králův Dvůr radí občanům, jak napsat petici

Pro někoho by to mohla být zvláštní zpráva; Králův Dvůr se totiž rozhodl radit obyvatelům, jak napsat správně petici. Není to ale bez důvodu. Jak uvedlo vedení města, zastupitelstvu města byly v minulém roce na zasedáních opakovaně předloženy petice, které ale nešlo přijmout. „Neměly potřebné náležitosti vyplývající ze Zákona č. 85/1990 Sb., Zákon o právu petičním. Z tohoto důvodu předkládáme občanům Králova Dvora souhrn náležitostí, které musí petice obsahovat,“ uvedli představitelé města.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku