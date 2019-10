KRÁTCE: Beroun hledá vánoční strom

Ještě to není tak dávno, co děti šly do školy; a teď tu jsou už přípravy na Vánoce. Beroun totiž hledá svůj vánoční strom. Pokud vlastníte nějaký pěkně rostlý a máte ho zájem věnovat pro vánoční výzdobu města, máte příležitost. Kontaktovat pracovníky městského úřadu lze na telefonním čísle 311 654 180, případně na e-mailu uprr@muberoun.cz. Strom by měl být vysoký 15 až 20 metrů, kvůli převozu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš