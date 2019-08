Keře ale netrhejte sami, nejprve se jim dostane odborného ostříhání a pak budou odborníkem vyjmuty. Na pomníku padlých nahradí tyto keře nové záhonky trvalek.

Odehraje se swap s tématem Zpět do školy

Pokud máte nějaké věci přebytečné, nemusíte je vyhazovat. Třeba ještě někomu poslouží a udělají radost. Výměna věcí, tedy swap, na téma Zpět do školy se odehraje v Berouně ve dvou dnech: 28. a 29. srpna. Akce se odehraje v areálu Městské knihovny Beroun. Ve středu 28. srpna bude swap od 12 do 19 hodin, ve čtvrtek 29. srpna od 9 do 14 hodin. Můžete se tak přijít rozloučit s létem, užít si pohodový den a připravit se do školy.

Janek Ledecký chystá vystoupení v Berouně

Zpěváka Janka Ledeckého asi nebude nutné českému posluchači dvakrát představovat. Stálice československé hudební scény rámci svého akustického turné přijede i do Berouna, kde vystoupí pod širým nebem v letním kině v Berouně. Koncert se odehraje v pátek 30. srpna od 20 hodin. Organizátoři ale upozorňují na fakt, že kapacita je omezena. Pokud tedy chce slyšet Janka Ledeckého, měli byste si pospíšit se zakoupením lístků.

Geolog vás vezme k sopečným skalám a dál

Série geologických vycházet, na které mohli lidé vyrazit v průběhu prázdnin, stále pokračuje. Budete moci vyrazit v neděli 25. srpna z Berouna údolím Berounky k sopečným skalám. Půjdete cestou podél řeky ke skalám z podmořských sopek. Budete se moci dotknout dávno vychladlých láv i mořského dna plného zkamenělin. Sraz budou mít lidé v 15.15 na parkovišti u začátku cyklostezky vedoucí směrem na Srbsko. Procházek je naplánováno více, další se odehraje v neděli 1. září, kdy se půjde z Králova Dvora po Mořském dně k počapelským sopkám.

Netopýry uvidíte v muzeu pěkně zblízka

V Muzeu Českého krasu se odehraje v pátek 30. srpna od 15 hodin odpoledne s netopýry. Pokud jste si nikdy nepohladili netopýra a chcete to změnit, máte pro to jedinečnou příležitost. Zájemci se dozví více o životě těchto zajímavých živočichů. Uvidíte ochočené netopýry, které si budete moci nejen prohlédnout, ale také pohladit či nakrmit. Dozvíte se, jakou potravu chtějí, kde žijí, co je ohrožuje, nebo co dělat, když narazíte na zraněného netopýra.