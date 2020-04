Od stejného termínu se tak kromě hradu Karlštejn otevřou také zdejší hotely, penziony, restaurační zařízení, ale také i místní autokemp.

Počet nakažených mírně vzrostl

Počet nakažených nemocí Covid-19 na Berounsku mírně vzrostl. Zatímco ve čtvrtek bylo v regionu celkem 45 nakažených, vzrostlo číslo ke středečnímu dopoledni podle Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na rovných 50. Od začátku epidemie bylo v regionu evidováno celkem 78 nakažených.

V Berouně rozdávají dezinfekci

Ve čtvrtek od deváté do jedenácté hodiny bude seniorům z Velkého sídliště v Berouně vydávána dezinfekce na ruce. Výdejní místo je v pobočce městské knihovny, třída Míru 1280. Dezinfekce bude rozlévána do přinesených nádobek. „Po dobu nouzového stavu se bude dezinfekce na ruce stále vydávat v budově radnice – vedle zadního vchodu v ulici Na Příkopě, a to vždy v úterý od 8 do 10 hodin pro občany starší 65 let a ve středu od 13 do 15 hodin ostatním,“ upřesnila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Mig 21 přijede až v prosinci

Původně měla pražská skupina Mig 21 v čele s Jiřím Macháčkem zavítat do Společenského domu v Hořovicích už 18. dubna. Kvůli pandemii koronaviru a následným vládním opatřením byl ale koncert přeložen na 4. prosince. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, pokud vám termín nevyhovuje, lze vstupenky vrátit, a to nejpozději do 30. dubna. Skupina vyráží na klubové turné Hyjé!, navíc svoje první album Snadné je žít z roku 2001 vydala na sběratelském vinylu.