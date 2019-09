Účastníci si tak poslechnou farářku Sandru Silnou, historika Jakuba Izdného a Annu Noskovou, která představí komunitu Taizé, tedy křesťanské společenství, které se nachází ve vesnici Taizé ve Francii. Přednášku zakončí koncert kvarteta Signum. (jaš)

Odehraje se již šestý swap

Výměna věcí, tedy swap, se odehraje v Berouně v sobotu 21. září od 10 do 16 hodin ve studiu KaLa Beroun. Organizátoři vás vyzývají k tomu, abyste věci nevyhazovali, ale našli jim druhý domov.

Budou mít otevřené dveře

Dům dětí a mládeže v Berouně se chystá zorganizovat svůj den otevřených dveří. Odehraje se 21. září od 13 do 17 hodin, kdy se zájemcům představí vedoucí jednotlivých kroužků.

Především děti mohly vyrazit za dnem s tenisem

Na druhý ročník sportovní akce pod vedení zkušených trenérů mohli vyrazit jak velcí, tak malí; v Berouně se totiž odehrál v sobotu 14. září Den s tenisem na hřišti LTC Beroun. Na události si mohli především děti, ale i ostatní příchozí vyzkoušet část tenisového tréninku, stejně jako různé tenisové rakety, míče, pomůcky pro kondiční a koordinační tréninky. Na závěr každý účastník dostal tenisový míček jako dárek a sladkou odměnu.

Spolek hravých dětí měl informační schůzku

Nově vznikající Spolek hravých dětí chce ve svinařích zrekonstruovat dětské hřiště, které využívá tamější mateřinka. A proto hledá rodiče a příznivce tohoto projektu. Kdo se tak chtěl zúčastnit a dle svých možností přispět, či přiložit ruku k dílu, mohl přijít na informativní schůzku. Příchozím představili záměr i úvodní plán projektu, řeč přišla i na možnosti, jak získat dotaci z programu Přírodní zahrady.

Blíží se zasedání zastupitelů obce Mořina

Chystá se veřejné zasedání zastupitelů na Obecním úřadě v Mořině. To se odehraje ve čtvrtek 19. září od 18 hodin. Na programu je například výběrové řízení na homogenizaci komunikace; jde o opravu povrchu komunikace od kostela směrem ke Karlštejnu. Dále Baník Mořina žádá o dotaci na výměnu oken a dveří v kabinkách klubu; celková částka za výměnu činí 98 tisíc korun.

Zahrádkáři z Všeradic vyrazí za svými kolegy

Že je třeba se ve svém oboru neustále vzdělávat je stará pravda; týká se to pochopitelně i zahrádkářů. Ve čtvrtek 22. srpna pořádají zahrádkáři z Všeradic pro veřejnost zájezd do Čimelic na výstavu květin. Odjezd je v 8 hodin od pošty.

V Osově se odehrává sbírka použitého šatstva

Obecní úřad Osov vyhlašuje sbírku použitého oblečení pro Diakonii Broumov. Věci do sbírky můžete nosit až do pátku 11. října. Nosit můžete letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ale i nádobí, obuv, hračky či menší elektrospotřebiče, stejně jako knihy a časopisy.

Cerhovice mají sběrné místo

Řada měst a obcí ve Středočeském kraji, ale i mimo něj, bojuje s černými skládkami. Řešit se to dá třeba sběrnými místy, kde bude možné odkládat odpad. Sběrné místo v Cerhovicích bude otevřeno od středy 2. října, před areálem je zakázáno odkládat odpad. Sběrné místo přijímá nebezpečný a velkoobjemový odpad, ale pouze od fyzických osob s trvalým pobytem v Cerhovicích. Elektroodpad od fyzických i právnických osob. Otevřeno je ve středu od 15 do 18, v sobotu od 9 do 11 hodin.

Veřejná doprava tématem pořadu K věci

Český rozhlas Region se každý úterní podvečer ptá těch, kteří ovlivňují život v našem kraji. V pořadu K věci hovoří k aktuálním tématům významné osobnosti veřejného života. Hostem bude ředitel společnosti Integrovaná doprava Středočeského kraje Michal Štěpán. Moderátor Tomáš Pancíř s ním plán rozvoje železniční a autobusové dopravy ve Středočeském kraji, pokračující integraci s Pražskou integrovanou dopravou nebo obnovu vozového parku. Pořad K věci si můžete poslechnout v 18.30 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Region na frekvenci 100,7 FM.